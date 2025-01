Tutti sanno come pulire le classiche persiane, ma se sono in legno? I passaggi per farle tornare come nuove

E’ arrivato il momento di pulire le persiane ma non sai come fare? Ecco il segreto che devi assolutamente conoscere! Facile, veloce e funziona veramente.

In casa ci sono tantissimi angoli al quale dobbiamo prestare attenzione e pulire periodicamente. Alcuni, come le persiane, spesso vengono lasciati per ultimi perché prima ci occupiamo dell’interno della casa. Ma sappiamo bene come pulire le persiane il problema arriva quando sono in legno. Non è così scontato il metodo da utilizzare.

Siamo certi che ti sei chiesta come fare. Non ti devi assolutamente preoccupare perché ci siamo qui noi a darvi una mano. Vi vogliamo svelare un segreto che ti permette di pulirle facilmente e velocemente. Iniziamo!

Persiane in legno perfette? Il segreto è solamente uno

Le persiane possono prendere polvere facilmente perché ovviamente si trovano all’esterno di casa e smog ed agenti atmosferici si intrappolano velocemente. La loro pulizia dovrebbe essere fatta con una certa regolarità per evitare di rovinarle ma non solamente. Vuoi mettere vederle belle pulite! Si consigli sempre che, se abitiamo in un luogo molto trafficato, dovremmo fare questa operazione ogni 15 giorni.

Ovviamente, se siamo in campagna, questa frequenza diminuisce molto. Le nostre persiane possono essere di alluminio o in legno ma, in ogni caso, vanno pulire bene sia internamente che esternamente. Ma se per quanto riguarda quelle in alluminio sappiamo bene che ci occorre dell’acqua calda, del detersivo peri i piatti e poco aceto, come ci comportiamo con quelle in legno?

Sicuramente meritano qualche attenzione maggiore. Come prima cosa iniziamo sempre togliendo la polvere, successivamente prendiamo un pennello a setole morbide e con un manico lungo. Passiamolo nei vari inserti. In questo modo saremo certi, dopo aver passato il panno, che non c’è alcuna traccia di polvere.

Prendiamo in questo caso un apposito lucidante per le persiane in legno e ne diluiamo una parte mentre una la lasciamo pura. Utilizziamo un panno in microfibra, così non rovineremo le nostre persiane. Fai anche più di un passaggio, se occorre. Per fare in modo che durino a lungo, una volta all’anno dobbiamo fare una manutenzione maggiore.

Ovvero, carteggiando con carta vetrata delicata e passando una vernice lucidante per il legno. Se seguirai questi semplici e veloci consigli le tue persiane saranno perfette per tanto tempo e non dovrai combattere con chili di polvere! Anche il tuo portafoglio ti ringrazierà per la tua scelta, quindi cosa chiedere di meglio.