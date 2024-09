“Tutto può succedere” di Francesca Ziliotto: storia di una famiglia che cerca di ritrovarsi

Casa Editrice: Capponi Editore

Collana: Narrativa

Genere: Romanzo famigliare

Pagine: 158

Prezzo: 16,00 €

Nel romanzo “Tutto può succedere” di Francesca Ziliotto si narra la storia di una famiglia disgregata e di un turbolento e inatteso ritorno dal passato: Teresa sta aspettando il postino che le dovrebbe recapitare i biglietti per una crociera da sogno alle isole Cicladi ma invece, al suono del campanello, si palesa di fronte a lei il figlio Carlo, perso di vista da ormai quattordici anni. Carlo è stato un ragazzino difficile, dedito a consumi eccessivi di alcol, poi coinvolto in risse e infine responsabile di piccoli furti; la famiglia non ha potuto fare altro che spedirlo in una comunità di recupero. Carlo è un personaggio complesso, che ha sbagliato tanto ma che ha anche subìto traumi in giovane età che hanno minato il suo equilibrio: quando era ancora incinta, infatti, sua madre era stata abbandonata da suo marito, Mario, ed era rimasta da sola a prendersi cura della figlia maggiore, Lucia. Caduta in depressione, Teresa aveva dato alla tredicenne Lucia il compito di badare al fratellino appena nato, e in seguito, una volta ripresasi dalla sofferenza, si era concentrata più sulla sua vita privata, sulle sue frequentazioni e sul suo benessere che non sui figli. Carlo, quindi, non si era mai sentito voluto, amato e protetto, e solo in comunità aveva raggiunto una sorta di tranquillità – «Ore di angoscia, di pensieri, di stordimenti. La vita reale era molto diversa da quella in comunità di recupero. In quel posto, da cui continuava a entrare e uscire, Carlo era semplicemente un ragazzo problematico, un sorvegliato speciale, ma per lo meno qualcuno si occupava di lui, si preoccupava delle sue condizioni, cercava di rimetterlo sulla retta via perché non tornasse sulla strada della perdizione. Lì si sentiva a casa, come in nessun altro posto al mondo». Perché allora Carlo decide di tornare dalla sua famiglia, in una casa che non ha mai sentito come tale? Francesca Ziliotto racconta una storia emozionante, in cui scopriamo i segreti di questa famiglia in crisi e in cui si analizzano le complicate dinamiche che si instaurano tra i personaggi: Teresa, Carlo, Mario, Lucia, e ancora la tredicenne Chiara, figlia di Lucia, e Lorenzo, suo marito, si ritrovano incastrati in un gioco di recriminazioni, incomprensioni e sensi di colpa; persi in un intricato labirinto, comprenderanno infine che ne potranno uscire solo se resteranno insieme e se sapranno dimenticare il dolore che si sono provocati a vicenda, perdonandosi gli uni con gli altri.

