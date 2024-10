Ufficiale Djokovic, c’è lo stop definitivo: addio a una grande epoca

E’ arrivato un verdetto definitivo nel Tennis. Si è chiusa definitivamente un’epoca gloriosa e, forse, davvero irripetibile

Si avvia alla conclusione il 2024 del Tennis. Il Masters di Parigi Bercy in corso rappresenta una delle tappe finale in un finale di stagione che prevede anche le Atp Finals di Torino e la Final Eight di Coppa Davis a Malaga.

Novak Djokovic, dopo la doppia sconfitta con Sinner in finale al Masters di Shanghai e all’esibizione dei Six Kings Slam a Riyad, ha deciso di non partecipare al Masters di Bercy. Una scelta che mette in pericolo la sua presenza alle Finals di Torino, torneo cui accedono i migliori otto della classifica Race. Al momento, il fuoriclasse serbo è in sesta posizione e rischia di essere superato da Ruud, De Minaur e Dimitrov.

La mancata partecipazione al torneo dei Maestri, nel quale peraltro è campione in carica, conferma che quella che si sta per concludere non è stata affatto una stagione pienamente soddisfacente per Djokovic. Se si esclude l’epico trionfo alle Olimpiadi di Parigi con la medaglia d’oro conquistata in finale contro Alcaraz, Djokovic non ha vinto alcun torneo Atp o Slam, decisamente un’anomalia per un dominatore assoluto qual è stato il serbo.

Djokovic, si è chiusa un’era nel Tennis: è l’ultimo rimasto

Djokovic che ora è rimasto da solo a difendere il ricordo di un’epoca tennistica memorabile di cui si continuerà a parlare ancora per molto tempo. La mancata partecipazione del serbo e di Rafa Nadal al Masters di Bercy ha infatti sancito ufficialmente la chiusura definitiva della cosiddetta era dei Big Three nel Tennis.

Non ci sarà, infatti, mai più un’occasione per rivedere un match ufficiale tra lo stesso Djokovic, Nadal e Roger Federer. L’ultimo confronto diretto si è disputato al Six Kings Slam di Riyad con Nole vincitore su Rafa per la finale del terzo posto. Tuttavia, non può essere considerato un match utile a fini statistici in quanto esibizione. Pertanto, l’ultimo capitolo dell’epoca dei Big Three è stata la sfida di secondo turno alle Olimpiadi di Parigi vinta da Djokovic in due set su Nadal sul Philippe Chatrier.

E’ stato Federer il primo a ritirarsi tra i tre due anni fa. Ora tocca a Nadal che farà calare il sipario sulla sua leggendaria carriera con la partecipazione alla Coppa Davis nella quale potrebbe essere schierato in doppio. Djokovic, invece, proseguirà ma senza più i grandi rivali con cui ha disputato sfide leggendarie per un ventennio, ai quali va aggiunto anche Andy Murray, anche lui ritirato al termine del torneo olimpico di Parigi.

Come riporta Tennisworlditalia, in tutto sono state 150 le partite complessive disputate tra i tre ovvero 60 Djokovic-Nadal, 40 Federer-Nadal e 50 Djokovic-Federer. E’ stato il serbo a vincerne di più con 58 successi (31 contro Rafa e 27 su Federer). Nadal è secondo con 53 (29 contro Novak e 24 con Roger). Terzo Federer con 23 affermazioni su Djokovic e 16 sull’amico Rafa.

Un’epoca dunque si è chiusa nel Tennis. L’impressione è che per averne un’altra simile occorrerà attendere tantissimo tempo.