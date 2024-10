Ufficiale, è stato esonerato: panchina a Max Allegri

Colpo di scena in panchina. Esonero immediato e ora cambia tutto. L’allenatore livornese è pronto a tornare in sella.

La stagione è cominciata ufficialmente da qualche mese, ma diversi club devono fare i conti con le prime difficoltà e situazioni che possono portare a svolte inattese. Sono diversi i top club in Europa in crisi e ci sono tanti allenatori liberi a caccia di possibili ritorni. Tra questi c’è anche l’allenatore livornese Massimiliano Allegri.

La sua esperienza alla Juventus è finita in malo modo, l’esonero a poche giornate dal termine in una stagione che ha comunque regalato il ritorno in Champions e la vittoria della Coppa Italia. In estate Allegri è stato accostato a vari club ma ora sarebbe pronto per tornare in panchina, un club storico è in chiara difficoltà e avrebbe individuato nell’ex allenatore di Juventus e Milan un possibile papabile per la sua panchina.

Il Manchester United ha questa mattina esonerato ufficialmente Ten Hag. L’esperienza del tecnico olandese ai Red Devils è stata traumatica e da mesi i tifosi auspicavano un cambio in panchina. Purtroppo questo non è arrivato, o meglio per alcuni è arrivato in ritardo e ora serve un miracolo per ribaltare la stagione. Allegri viene individuato come il nome giusto per ripartire.

Allegri torna in panchina, manca poco all’annuncio

In queste ore il Manchester United ha comunicato l’esonero ufficiale di Ten Hag ed è pronto a ripartire da un nuovo tecnico; al momento è stato annunciato Ruud Van Nistelrooy – tra l’altro ex stella del club – come allenatore in Pectore ma per raddrizzare la situazione serve un top coach. Allegri piace e secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero forti contatti in corso per chiudere.

Allegri al Manchester United, ora manca davvero poco per chiudere e trovare l’accordo. L’allenatore toscano non vede l’ora di ripartire e dopo la Juve per lui è pronta un’esperienza in Premier League, il tecnico sognava da tempo questa opportunità e finalmente l’allenatore avrà la possibilità di allenare il club.

Da Zirkzee a Rashford, la squadra è di assoluto livello ma Ten Hag non è stato capace di gestire la rosa. L’obiettivo minimo resta la qualificazione alle Coppe, si proverà a rientrare in corsa per la Champions League. Le prossime settimane saranno decisive per capire se riuscirà a raggiungere questo obiettivo.