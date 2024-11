Ufficiale Marcell Jacobs, tutto deciso: è la prima volta in assoluto

Marcell Jacobs torna al centro della scena con l’ultima decisone ufficiale: per lui si tratterà di una prima volta in assoluto. Tifosi in delirio

Il velocista di El Paso è arrivato quinto alle ultime Olimpiadi di Parigi, non riuscendo a difendere il titolo conquistato a Tokyo. Il tempo di 9″85 ha però mostrato un grande potenziale ancora in essere e lascia ben sperare per i futuri impegni.

Marcell Jacobs ha riportato la velocità azzurra in auge, dai tempi di Pietro Mennea. In tanti anni il movimento italiano non era riuscito più ad esprimere qualcosa di significativo a livello di sprinter. L’atleta originario di El Paso ha centrato l’impresa a Tokyo, andando a vincere la medaglia d’oro con il tempo di 9″80. Non contento aveva fatto doppietta, grazie all’oro nella 4×100, con Patta, Desalu e Tortu. A Parigi su di lui c’erano grandissime aspettative, visto che doveva difendere il titolo. A livello cronometrico il 9″85 ha mostrato un grande potenziale, ma non è bastato ad andare oltre il quinto posto, inchinandosi di fronte alla grandezza di Noah Lyles.

Jacobs ha ancora 30 anni, da poco compiuti e il suo grande obiettivo è vincere la medaglia d’oro ai Mondiali (titolo che ancora gli manca). Nel 2025 l’appuntamento sarà proprio a Tokyo, dove Marcell ha espresso il suo massimo livello. Gli allenamenti con Rana Reider negli Stati Uniti proseguono spediti e dovranno permettergli di essere al massimo della forma al momento opportuno.

Marcell Jacobs diventa un personaggio da fumetti: la bellissima iniziativa

A proposito di Jacobs e dell’atletica azzurra, c’è una bella iniziativa che riguarda tutti i più grandi interpreti. Stiamo parlando di Athleticon, sceneggiato da Manfredi Toraldo, disegnato da Andrea Tridico ed edito da Web Athletics. Un fumetto stile cartoon che vede ritratti personaggi come Leonardo Fabbri, Antonella Palmisano, Dario Dester, Daisy Osakue, Marcell Jacobs e anche Sveva Gerevini (ideatrice del progetto con Matteo Penna). Assieme a lei anche Larissa Iapichino, che ha preso parte alla presentazione durante Lucca Comics & Games.

Questo fumetto è stato ideato per avvicinare i ragazzi al mondo dell’atletica, attraverso le scuole. La storia è ambientata proprio dietro i banchi e vuole servire come strumento per accrescere l’attenzione delle nuove generazioni. Tra l’altro proprio alcuni atleti hanno dichiarato la loro passione per i cartoni e le serie animate, come Fabbri per i Griffin e Gerevini per Naruto.