Ufficiale Un Posto al Sole, ritorna un personaggio: identità sconosciuta, chi potrebbe essere

Sorpresa in arrivo per i fan di Un Posto al Sole: torna un personaggio, chi potrebbe essere?

Ci sono format che, nel nostro paese, sono ormai delle vere e proprie colonne portanti della tv. Un Posto al Sole è, di sicuro, uno di questi. L’iconica soap vanta una messa in onda ultra-ventennale e continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo, appassionando con le intrecciate e affascinante storie dei suoi protagonisti. E, a quanto pare, presto ci sarà una nuova sorpresa a smuovere le acque: il ritorno di un personaggio misterioso.

Sono molti i volti che, nel corso degli anni, si sono susseguiti sul piccolo schermo nelle puntate di “Un Posto al Sole” e, in positivo o negativo, hanno lasciato un segno nel cuore del pubblico. Non c’è da sorprendersi, dunque, se la notizia di un ritorno abbia catalizzato l’attenzione e scatenato una grande curiosità. Cosa sappiamo, dunque?

Torna un personaggio a “Un Posto al Sole”: chi potrebbe essere?

Già di recente abbiamo assistito, in parte, all’arrivo (o ritorno) di volti nuovi. Pensiamo ai fratelli Gagliotti che, a quanto pare, avranno sempre più spazio nella trama, ma anche ad Alice che, da molti, è considerata un volto “storico” visto che l’abbiamo conosciuta nella soap in tenera età. Ad oggi, dunque, il pubblico s’interroga in merito a questo “ritorno” che promette di dare una scossa al format. Di chi potrebbe trattarsi?

A quanto pare, molte delle ipotesi convergerebbero sulla figura di Gianluca Palladini. Questo perché, durante le scorse puntate, abbiamo visto Alberto che cercava di mettersi in contatto con lui telefonicamente. E tale scena non sarebbe stata, secondo i telespettatori, inserita a caso. Ancora, c’è anche chi ha pensato ad Elena, per un motivo molto più semplice: visto il ritorno di Alice, non ci sarebbe da sorprendersi se anche sua madre rifacesse capolino.

Infine, sebbene appaia, al momento, poco probabile, ci sarebbe anche chi spera nella famiglia Boschi. E, sebbene pare che per quanto riguarda Franco tale possibilità sarebbe da escludere, un vago spiraglio potrebbe esserci per Angela e Bianca. Occorre, tuttavia, ricorda che si tratta solo di supposizione e speranze del pubblico, niente di ufficiale. Come chiarito, infatti, al momento il personaggio che farà ritorno rimane ancora avvolto dal mistero. I telespettatori, dunque, non possono fare altro che attendere e prepararsi alla sorpresa.