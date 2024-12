Ufficiale Vodafone, chiusi questi servizi ai clienti: spiegata anche la motivazione

La notizia ormai è ufficiale: a partire da dicembre verranno chiusi i seguenti servizi. Che cosa cambia e perché.

Vodafone, uno degli operatori di telefonia più diffusi nel nostro Paese e non solo, ha comunicato ai suoi clienti una drastica decisione. L’azienda ha di fatto deciso di interrompere l’erogazione di alcuni servizi. Come c’era da aspettarsi, la notizia non è stata accolta positivamente dagli utenti, i quali d’ora in poi dovranno rinunciare ad una funzione utilizzata da molti.

Si tratta di una soluzione di cui si è discusso già nei mesi scorsi, ma che solo ora, con l’inizio del mese di dicembre, sembra trovare effettiva concretezza. Ecco che cosa sta succedendo e quali sono le motivazioni che hanno portato Vodafone ad intraprendere questo cambiamento decisivo.

Ufficiale Vodafone, chiusi questi servizi: clienti infuriati

L’operatore telefonico Vodafone ha annunciato la chiusura di questi servizi ben precisi: i servizi di terminazione fissa per clienti privati di rete mobile. Vale a dire quei servizi che permettevano di utilizzare il numero di rete fissa sul proprio cellulare, associandolo ad una SIM mobile. Tale cambiamento era già stato comunicato nel mese di giugno 2024, nella pagina ‘Vodafone Informa’ del sito ufficiale dell’operatore, all’interno della sezione ‘Modifiche Contrattuali e Aggiornamenti’.

In quella sede l’azienda ha fatto sapere ai suoi clienti che il servizio sarebbe cessato a partire dal 1° ottobre 2024, spiegando che la scelta dipendeva dalla volontà di favorire la transizione verso servizi di nuova generazione e per esigenze di ammodernamento della rete. Lo scorso 4 ottobre, però, è arrivata un’altra informativa, pubblicata sempre sul sito ufficiale di Vodafone Italia, in cui si diceva che la dismissione dei servizi veniva posticipata al successivo 1° dicembre.

Salvo quindi ulteriori cambiamenti, a partire dal mese corrente Vodafone cesserà ufficialmente di erogare i servizi di terminazione fissa per clienti privati di rete mobile. Tra questi vi sono i servizi Zero pensieri, Vodafone telefono fisso e Vodafone Casa.

I clienti interessati dal cambiamento sono stati preventivamente avvisati dall’operatore tramite apposita comunicazione ed hanno quindi avuto la possibilità di esercitare il diritto di recesso, senza eventuali costi di disattivazione né penali.

Per mantenere il numero di rete fissa i clienti dovranno dunque passare ad un altro operatore telefonico. In alternativa dovranno attivare una nuova offerta di linea fissa Vodafone tramite il Servizio Clienti Vodafone al numero 190. È importante precisare che questa dismissione non riguarda i servizi di telefonia vocale fissa erogati tramite la rete radiomobile.