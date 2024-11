Ultim’ora Djokovic, che batosta: quando tornerà a giocare

Novak Djokovic sta attraversando un momento difficile e deve ancora tornare in campo in questo finale di stagione: ci sono delle novità a riguardo

Il campione serbo ormai difficilmente riuscirà a tornare numero uno del mondo, vista l’esplosione di Sinner e Alcaraz, ma vuole tornare a giocare ad alti livelli. La sua carriera non è arrivata ancora al punto finale.

Vedere Djokovic lontano dalle prime posizioni del ranking fa sempre uno strano effetto, soprattutto considerando il suo immenso talento, anche a questa età avanzata. L’ultimo Slam a New York non gli ha regalato soddisfazioni e anche nei Master 1000 conclusivi nulla di buono, inclusa l’esibizione di Riad, dove ha perso proprio dal nostro Sinner. In realtà, nonostante il grande obiettivo nella sua testa fossero le Olimpiadi (vinte a Parigi), c’è qualcosa che ancora lo spinge a dare il massimo e cioè il dimostrare di essere all’altezza delle nuove generazioni.

Lo scorso anno Nole si aggiudicò le Nitto ATP Finals di Torino, ultimo atto prima della Coppa Davis. Al momento non è ancora qualificato ufficialmente e potrebbe strappare il pass davvero per il rotto della cuffia, nonostante nel 2024 non ha ottenuto nemmeno un trofeo (le Olimpiadi non contano per la classifica ATP).

Novak Djokovic verso le ATP Finals di Torino: tutte le ultime novità

Lo stesso Djokovic ha ripetuto a più riprese come le Finals di Torino non siano un suo obiettivo in questa stagione. I dubbi sulla sua effettiva partecipazione infatti permangono, anche qualora dovesse arrivare il pass dal punteggio della classifica.

Ultimamente si è concesso una bella vacanza con tutta la sua famiglia alle Maldive, per ricaricare le batterie prima del rientro a casa. Da Belgrado sono sicuri che lo rivedremo in campo direttamente nel 2025.

Per Torino la Race vede ancora in corsa sei giocatori per tre posti. Djokovic resterà a quota 3910 punti ed è attualmente a 55 punti dall’attuale limite per staccare il pass, fissato a 3965. Casper Ruud (3855) Alex De Minaur (3745) e Andrey Rublev (3720) bussano alle sue spalle, quando mancano ancora i due Atp 250 a Belgrado e a Metz da disputare. Chi invece è certo di essere qualificato e sarà sicuramente presente, è il nostro Jannik Sinner, che si ritroverà Carlos Alcaraz nel suo girone eliminatorio, visto il sorpasso al numero 2 del ranking da parte di Alexander Zverev, fresco vincitore di Parigi-Bercy.