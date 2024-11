Ultim’ora Manuel Bortuzzo, brividi per i suoi fan: la decisione

Manuel Bortuzzo mette i brividi a tutti i suoi fan con l’ultima notizia che lo riguarda da vicino: altro traguardo importante raggiunto

L’atleta paralimpico ed ex concorrente del Gran Fratello VIP, si sta cimentando ancora con il nuoto, provando ad aggiungere altre vittorie alla sua carriera. La medaglia di bronzo ottenuta ai Giochi Olimpici di Parigi vale per lui come un oro.

La sua vita è cambiata totalmente in quella notte di febbraio del 2019, quando quel maledetto proiettile lo ha colpito in pieno alla schiena. Uno scambio di persona, un istante, il dolore e la corsa in ospedale. Manuel Bortuzzo ha perso l’uso delle gambe ma ha trovato molto di più dentro di sé, ovvero quella forza che ti rende invincibile, in grado di superare qualsiasi sfida. In molti hanno imparato a conoscerlo tramite la partecipazione al GF Vip, dove è stato uno degli assoluti protagonisti.

In realtà Manuel era uno che nel nuoto poteva fare strada. Già nel giro della nazionale, era considerato un talento, che prima o poi sarebbe arrivato a gareggiare alle Olimpiadi. Alla fine in qualche modo ce l’ha fatta e a Parigi ha preso parte alla Paralimpiadi, andando a conquistare anche una magica medaglia di bronzo nei 100 rana. Era il quarto nel ranking della vigilia dei Giochi, ma si è superato per agguantare un gradino del podio. Una soddisfazione enorme che lo spingerà ad andare avanti con ancora maggiore impegno, per arrivare preparato all’appuntamento con Los Angeles 2028.

Manuel Bortuzzo vince un altro premio: i suoi tifosi possono sorridere

Manuel Bortuzzo, poco prima delle Paralimpiadi di Parigi è diventato anche scrittore, pubblicando il suo libro “Soli nella tempesta”, in cui ripercorre tutto il suo calvario e la strada ritrovata. Proprio per questo lavoro riceverà un premio molto importante il prossimo 7 novembre, quando alle 18:30 andrà in scena la premiazione del “Memo Geremia”. Si tratta di un premio letterario, organizzato dall’Ascom Confcommercio di Padova, che si svolge ogni anno (siamo alla decima edizione) presso l’Aula Magna dell’Università di Padova.

Quest’anno saranno in quattro a fregiarsi del premio e saranno saranno Francesco Bettella, Francesca Tarantello, Luca Chiumento e Riccardo Tosetto. Come detto però ci sarà spazio anche per Manuel Bortuzzo, che riceverà il Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia” per il suo “Soli nella tempesta” edito da Rizzoli. Una grandissima soddisfazione che dona la forza di aggredire nuovi obiettivi.