Ultim’ora Ryanair, fioccano le multe per tutti i passeggeri: come difendersi

Tempi duri per gli indisciplinati del check-in in aeroporto, e non solo per loro: cosa ha deciso di fare la compagnia Ryanair.

C’è chi arriva troppo in anticipo, chi eccessivamente in ritardo, ora la compagnia irlandese Ryanair ha deciso di punire una delle due categorie, e scoprire quale sia non è nemmeno troppo difficile.

L’orario di arrivo in aeroporto in attesa del proprio volo, spesso divide i passeggeri. C’è chi preferisce arrivare in netto anticipo per non rischiare nessun inconveniente, con attese che molto spesso superano le stesse ore di volo. E poi c’è chi arriva a ridosso del check-in, consapevole di essere ancora in tempo senza il rischio di perdere il viaggio.

E poi ci sono i ritardatari cronici, quelli che proprio non ce la fanno ad aspettare ore e ore in aeroporto e vogliono arrivare giusto in tempo per partire. Con tutte le conseguenze del caso.

La regola dei 40 minuti: Ryanair punisce i ritardatari

Le regole di imbarco sono ben chiare ai passeggeri che stanno per affrontare un viaggio. Ogni compagnia aerea ha il suo regolamento, come l’irlandese Ryanair che ha inserito una nuova clausola che tende a scoraggiare i ritardatari. E ci sono sanzioni pesanti in arrivo se non si rispetta la ‘regola dei 40 minuti’, voluta dalla compagnia per ottimizzare i tempi e le procedure di imbarco senza stress sia per i passeggeri che per gli operatori. Quello che ha deciso è l’orario consentito di arrivo in aeroporto, anche prima certo ma mai dopo, previe sanzioni.

Ryanair non lascia spazio a interpretazioni: chi dimentica la nuova regola non potrà volare. La regola dei 40 minuti, come facilmente intuibile, prevede che i viaggiatori arrivino entro 40 minuti prima dell’orario indicato per il volo. 40 minuti sono il tempo necessario, secondo la compagnia, per svolgere tutte le operazioni di imbarco, dal biglietto ai controlli di sicurezza.

Tempi durissimi per i ritardatari, perché chi arriva dopo i 40 minuti previsti, può vedersi cancellato il volo senza alcun rimborso, ma non è finita qui: dovrà pagare una penale di 100 o 120 euro a seconda del Paese in cui si trova. I passeggeri si divideranno in soddisfatti – quelli che amano arrivare all’aeroporto con largo anticipo – e quelli che proprio non ce la fanno e arrivano perennemente in ritardo. Fino ad ora, almeno.

Il regolamento Ryanair – regola dei 40 minuti compresa – è consultabile sul sito ufficiale della compagnia.