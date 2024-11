Un medico in famiglia torna con un’ultima stagione: l’annuncio di Lino Banfi

Lino Banfi torna su questi schermi con un annuncio che fa felici i fan della serie: Un medico in famiglia torna con un’ultima stagione?

Era il 1998 quando sulla rete ammiraglia Rai fu mandata in onda la prima stagione di una delle serie che ha contornato l’infanzia e l’adolescenza di molti quanti oggi appartengono alla fatidica generazione dei ‘millenials’.

Un medico in famiglia è arrivata sui nostri schermi introducendo storie di vita familiare che hanno evidenziato il ritratto di una famiglia nella propria quotidianità, alle prese con faccende di vita giornaliera legate al lavoro, alle relazioni, alla crescita.

A dare volto e voce a nonno Libero è stato Lino Banfi; il nonno saggio e affettuoso al quale tutti ci siamo affezionati e che ancora oggi riconosciamo in quelle vesti, ci ha fatto ridere ma anche commuovere. Proprio l‘attore di recente è tornato a parlare dell’amata serie che ha visto finora in onda anche su Rai Premium le repliche delle stagioni più amate; a tal proposito, ‘nonno Libero’ ha fatto un annuncio che ha fatto felici tutti.

Un medico in famiglia torna con una nuova stagione? Le parole di Lino Banfi

Abbiamo seguito sul piccolo schermo ben 10 stagioni della serie familiare più amata. Un medico in famiglia ha appassionato i telespettatori, portandoli ad affezionarsi a personaggi come quello di nonno Libero, ma non solo. Lele, Cettina, Ciccio, Maria, Annuccia, sono i protagonisti di questa storia che ha preso il via sul primo canale.

Dopo l’ultima stagione, andata in onda nel 2016, sono tantissimi i fan che attenderebbero un lieto ritorno della serie su questi schermi. A fare nuovamente approdo nell’amata casa di Cinecittà è stato Lino Banfi. Quanti bei ricordi l’attore ha revocato passando dinanzi la dimora di Nonno Libero e della sua famiglia.

“Vediamo quanti di voi si ricordano di questo posto” – dice Lino Banfi nel video postato sul suo canale Instagram ufficiale, lanciando immediatamente una ‘sfida’ agli utenti che immediatamente riconoscono il luogo in cui si trova l’amatissimo attore.

“Avete indovinato che questa era casa Martini” – anzi, si corregge – “è casa Martini!“. Lino Banfi entra nel giardino di casa e chiede se vi sia qualcuno: “C’è nessuno? Figli, nipoti, pronipoti“. Non trattiene la commozione l’attore che per tanti anni ha impersonato il nonno più amato d’Italia.

A quel punto non può più rimandare la fatidica domanda: “Che ne pensate di fare un’altra serie? Semmai l’ultima. ‘Il ritorno di casa Martini’, sarebbe bello salutarvi così” – ha concluso l’attore.

Immediati i messaggi di approvazione alla proposta di ‘Nonno Libero’; tutti aspetterebbero con ansia una ‘nuova ultima’ stagione dell’amatissima serie. La Rai approverà questo amatissimo progetto?