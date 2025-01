Un paio d’uova e della farina: questa frittata dolce fa innamorare tutti a colazione

Una ricetta sana e velocissima che devi assolutamente provare. Tutti in casa ne andranno pazzi e ti chiederanno il bis! Scopriamo come realizzarla.

Molto spesso non sappiamo che cosa mangiare per colazione o merenda e ci accontentiamo dei dolci già confezionati. Ma noi oggi ti vogliamo mostrare che occorre pochissimo tempo e pochi ingredienti per realizzare qualcosa di buonissimo e fare contenti tutti a colazione con un dolcetto speciale. Sei curiosa?

Andiamo a scoprire gli ingredienti che ci occorrono e quali sono i passaggi. Ti sveliamo già che è super facile e puoi realizzarli anche la mattina per colazione, magari, se vuoi stupire tutti, nel fine settimana.

Una colazione buonissima e facile con uova e farina

Il dolcetto che vi vogliamo far provare oggi arriva dalla tradizione del nord Italia, e per la precisione da quella trentina. Solitamente viene utilizzato durante le festività ma possiamo riproporlo quando preferiamo. Il suo ingrediente principale è una vera e propria eccellenza di quei luoghi. Oltre ad essere anche molto economico.

Di che cosa parliamo? Della mela, ovviamente! Oggi vi sveliamo come farla diventare super squisita e farla apprezzare anche a chi non ha piacere nel mangiare le mele, perché in questa versione sono davvero speciali e da leccarsi i baffi. Ma scopriamo che cosa ci occorre ed i passaggi da realizzare.

Ingredienti

2 uova

250 ml di latte intero

160 gr farina 00

2 mele Golden Delicious

olio di semi di arachide per friggere

sale

Realizzazione

Come prima cosa iniziamo unendo in un contenitore il latte, le uova, il sale e la farina. Amalgamiamo per bene, non ci devono essere assolutamente grumi ed il composto, anche alla vista, deve essere omogeneo. Prendiamo le mele e laviamole poi iniziamo a grattuggiarle in modo fino. Quando sono terminate uniamole al composto ed amalgamiamo con attenzione Versiamo un po’ di olio in padella ed attendiamo che arrivi a temperatura Nel mentre realizziamo delle piccole frittatine con le mani. Friggiamole avendo cura di girarle e non romperle. Mettiamole su di un foglio di carta assorbente prima di servirle calde.

Come vedi sono super facili da realizzare e ti diamo anche qualche consiglio. Puoi servirle con un po’ di zucchero a velo sopra, oppure aggiungere all’impasto dell’uva passa o qualche goccia di rum o grappa. Vogliamo che siano salutari, cuocile in forno. In pochissimo tempo finiranno e tutti ti chiederanno sicuramente il bis. Sono anche molto economiche da realizzare, quindi se hai amici a cena, potresti pensare ad utilizzare loro come dolce alternativo!