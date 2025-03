Un Posto al Sole, decisione sconvolgente in Rai: c’è la data dell’ultima puntata

Arriva una decisione imprevista per quanto riguarda Un Posto al Sole, la decisione è sconvolgente c’è la data dell’ultima puntata.

La notizia viene vissuta come un vero e proprio trauma per il pubblico che segue ormai da moltissimi anni la nota soap opera italiana.

La prima puntata di questa trasmissione è andata in onda il 21 ottobre del 1996, da quel momento ne abbiamo viste 6658 dalla durata di 20-25 minuti l’una. Il format nasce prendendo ispirazione da una serie australiana che si intitola Neighbours e racconta le vicende di una famiglia e dei loro vicini di casa.

La trama racconta la vita degli abitanti di Palazzo Palladini, uno splendido condoinio che si trova sulla collina partenopea di Posillipo e che offre uno splendido sguardo sul Vesuvio e il Golfo di Napoli. Tra i record stabiliti nel tempo dalla trasmissione abbiamo anche quello di soap opera italiana più longeva e che va in onda da più tempo.

Insieme a Wayne Doyle, ideatore del format australiano, si fregiano del titolo si contano anche Michele Zatta e Giovanni Minoli. Nel corso di 29 stagioni sono tantissimi i personaggi che si sono alternati davanti allo schermo diventando protagonisti delle vicende. Ora però vogliamo raccontare una scelta che fa pensare alla fine della soap.

Stop Un Posto al Sole, c’è la data dell’ultima puntata

La stagione di Un Posto al Sole che stiamo seguendo è partita lunedì 26 agosto del 2024 su Rai Tre. A oggi la rete di Stato non ha svelato la data che specifica la conclusione, ma è comunque facile immaginare che una data per la fine già ci sia.

Si tratta comunque di una fine provvisoria, visto che l’appuntamento è amatissimo dal pubblico e i risultati degli ascolti sono ancora incredibili. Motivi per cui si andrà avanti poi dopo la fine dell’estate come accaduto esattamente un anno fa.

La sensazione è che l’ultima puntata della 29esima stagione la vedremo venerdì 8 agosto, ogni anno infatti abbiamo visto sempre una pausa di due settimane tra le due stagioni e anche quest’anno dovrebbe andare così. Questo segna una fine provvisoria che lascerà spazio a qualche prodotto commerciale e di breve durata.

Uno stacco dalla stagione televisiva che avviene ogni anno e che non farà eccezione in questo, per lasciare spazio poi all’inizio di un nuovo appuntamento che sicuramente alimentato dall’attesa sarà ancora più seguito. E a meno di imprevedibili crolli d’ascolti si andrà avanti ancora per un bel po’ di tempo.