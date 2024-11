Uno dei migliori panettoni secondo AltroConsumo è dell’Eurospin: glielo produce una nota azienda

É in vendita all’Eurospin uno dei panettoni migliori, lo dice AltroConsumo: glielo produce un nota azienda dolciaria.

Il Natale è alle porte e con esso torna la magia dei sapori tradizionali pronti a risvegliare dolci ricordi. Tra gli indiscussi protagonisti delle tavole festive, il panettone (senza dimenticare il Pandoro) occupa un posto speciale nel cuore degli italiani, e non solo.

Questo delizioso dolce lievitato, dal profumo avvolgente e il gusto inconfondibile, è molto più di un semplice dessert. Nasce infatti come un simbolo di convivialità e tradizione; d’altronde, è impossibile trascorrere un Natale senza di lui!

Dalla classica versione a quelle più alternative e innovative proposte in questi anni, il panettone natalizio conquista grandi e piccini. A quanto pare, secondo AltroConsumo sarebbe in vendita presso gli Eurospin il panettone migliore, prodotto da una nota azienda dolciaria diffusa nel piemontese. L’indizio è stato colto? Scopriamo subito di chi si tratta.

All’Eurospin è in vendita il panettone migliore: non lasciartelo scappare

L’atmosfera natalizia è già nell’aria, e il profumo delle tipiche bontà che fanno capolino sulle nostre tavole durante questa festività inizia a farsi sentire. Basta entrare nei supermercati di tutta Italia per scoprire che sono già in vendita dolci tipici della tradizione. Fra questi, non può mancare all’appello il Panettone. Di origine Milanese, questo ha incontrato il gusto degli italiani. Aromatizzato agli agrumi, soffice, alto e profumato al burro, è sicuramente il lievitato più atteso al banchetto dei dolci la sera di Natale.

E così si stilano le prime classifiche e si va a caccia del miglior panettone, concorrenziale anche per il prezzo proposto alla vendita. A seguito di analisi eseguite in laboratorio, atte ad appurare la conformità delle norme legate alla produzione, è stata poi effettuata la prova assaggio finale da parte di pasticceri e consumatori, i quali hanno poi dato il loro responso. Ecco perché, secondo AltroConsumo, a vincere il titolo come miglior acquisto per rapporto qualità-prezzo, è il panettone Duca Moscati che possiamo trovare in vendita all’Eurospin.

4,16euro è il prezzo al kg proposto, ma chi c’è dietro la sua produzione? Sicuramente inaspettato per molti, il Duca Moscati è prodotto in uno degli stabilimenti che risponde direttamente a Maina, l’azienda dolciaria italiana sita nel piemontese. Dal medesimo stabilimento provengono anche il Panettone e il Pandoro marchio Coop, e il Panettone Premium in vendita alla Despar.