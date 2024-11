Uomini e Donne, anticipazioni 11-15 novembre: addio Mario Cusitore, una coppia lascia insieme

Uomini e Donne, nuove anticipazioni delle puntate in onda dall’11 al 15 novembre: l’addio al dating show di Mario Cusitore e non solo.

Nuove puntate e nuovi colpi di scena a Uomini e Donne ci attendono al varco la prossima settimana. Il dating show di Maria De Filippi si sta facendo sempre più accattivante. Trono Over e Trono Classico stanno rendendo i telespettatori sempre più curiosi di sapere come andranno le cose di volta in volta. Ebbene, le anticipazioni che arrivano rivelano che Mario Cusitore si troverà alla resa dei conti e che un’altra coppia si dirà pronta ad uscire dal programma. Di chi staremo parlando?

Nei giorni scorsi avevamo assistito a un confronto di Mario Cusitore con le due dame, Margherita e Morena, con le quali le cose non stavano filando del tutto lisce come l’olio. Il partenopeo si era più volte detto indeciso e non sapeva se continuare o meno la loro frequentazione, dal momento che aveva affermato di trovare le uscite in loro compagnia ‘inconsistenti’.

A queste parole, le stesse dame si sono sentite toccate, ma c’è da dire che un vero e proprio passo indietro fino a questo momento non era stato fatto. Le cose però starebbero per cambiare, tanto che nelle puntate in onda la prossima settimana assisteremo all’uscita di scena del cavaliere. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, Mario Cusitore lascia il programma: tutte le anticipazioni dall’11 al 15 Novembre

Le luci dei riflettori sembrerebbero essere puntate su Mario Cusitore. Dopo i momenti di intimità trascorsi con Margherita, Mario non si dice pienamente convinto di voler continuare a conoscere la donna. E la stessa qualche giorno dopo in puntata aveva detto di voler chiudere definitivamente con lui. Ma ora sarebbe il turno anche di Morena, con la quale Cusitore sembra non voler costruire nulla.

Il cavaliere viene accusato in studio, poiché il suo atteggiamento instilla nella dama il dubbio che lui sia effettivamente in cerca di visibilità e non voglia realmente una donna al proprio fianco. A quel punto, Mario sbotta in studio annunciando di voler abbandonare il parterre del Trono Over dal momento che tutte le conoscenze intraprese si sono rivelate fallimentari.

Ma per qualcuno che esce a mani vuote, c’è qualcun altro che si dice invece pronto a vivere la vita vera fuori dagli studi Mediaset. Parliamo in questo caso di Marcello e Giada che, dopo diversi incontri in cui avevano provato a conoscersi, sentono sia arrivato il momento di continuare la loro frequentazione anche all’esterno.

Anticipazioni Trono Classico

Prosegue la conoscenza di Martina con Ciro; il giovane, a seguito della proclamazione di Laurea, porterà in studio la sua bomboniera alla conduttrice, mentre alla tronista regalerà una copia della tesi all’interno della quale avrà aggiunto un ringraziamento speciale. Per quanto riguarda il trono di Michele, Amal deciderà di dichiararsi solo per lui che nel frattempo sarà uscito in esterna con la corteggiatrice Veronica.