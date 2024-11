Uomini e Donne, anticipazioni 18-22 novembre: un’assenza preoccupa, coppia si lascia

Le puntate di Uomini e Donne in onda dal 18 al 22 novembre riveleranno al pubblico tante succose novità: c’è una coppia che scoppia

Ci sono novità interessanti su Gemma e Fabio, Mario Cusitore, Diego e Claudia e anche su Vincenzo e Ilaria. I fan di Uomini e Donne potranno godere di numerose sorprese nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, al solito orario, dal 18 al 22 novembre.

Partiamo da Mario Cusitore: dopo le storie con Morena Farfante e Margherita Aiello, Mario ha lasciato intendere di voler lasciare il dating-show. Dal suo punto di vista, Uomini e Donne non è più il contesto ideale dove cercare l’amore. Ma pare che il cavaliere potrebbe comunque presentarsi nel salotto con Martina Varriale, una modella e influencer abbastanza conosciuta nel mondo del web. Ciò che sappiamo è che nelle prossime puntate di novembre di Uomini e Donne Mario non sarà presente. Si tratta di una pausa o di un addio definitivo?

La coppia scoppia: le anticipazioni di Uomini e Donne fino al 22 novembre

Durante le prossime puntate si scoprirà poi che un’altra coppia, dopo aver scelto di vivere la propria relazione fuori dallo studio televisivo, è già scoppiata. Un’altra coppia ancora dichiarerà invece di voler lasciare lo studio per mettere alla prova il rapporto nel mondo reale.

L’ultima coppia citata è quella forma da Vincenzo e Ilaria. Per loro è infatti giunto il momento di prendere una decisione, anche dopo i tanti attacchi ricevuti da parte della caustica Tina e del tagliente Gianni. E, a quanto pare, la coppia del trono over opterà per un addio al dating-show condotto da Maria De Filippi.

Veniamo poi a Diego e Claudia. Anche loro hanno scelto di provare a viversi lontano dalle telecamere. C’è però un interessante aggiornamento sulla loro storia. Diego Tavani e Claudia D’Agostino, che nel tempo sono diventati due protagonisti importanti di Uomini e Donne (lui è uno dei cavalieri storici del trono over, lei una ex corteggiatrice di Andrea Offredi). All’inizio lei affermava di non essere tanto affascinata da Diego: non era scattata la scintilla dal punto di vista fisico. Ma lui si è impegnato per funzionare il rapporto.

Ed ecco il colpo di scena: Claudia, alla fine, ha deciso di chiudere la frequentazione con Diego, preferendo mantenere un rapporto di amicizia. I due racconteranno nel salotto perché hanno scelto di prendere strade separate… In molti avrebbero sperato in un finale diverso.

Poi ci sono aggiornamenti anche su Gemma e Fabio. I due faranno una nuova esterna insieme, ma come al solito Tina interverrà cercando di infastidire Gemma. Come? Mostrando al cavaliere un filmato in cui si vedono alcune vecchie immagini di Gemma in pose un po’ audaci.