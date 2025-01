Uomini e Donne, anticipazioni 20-24 gennaio: scelta finale di Martina, un cavaliere scompare

Cosa accadrà nelle puntate di “Uomini e donne” in onda dal 20 al 24 gennaio? Martina farà finalmente la sua scelta, mentre un cavaliere lascerà lo studio.

È in arrivo una settima importante per chi segue abitualmente “Uomini e donne”, in grado di regalare continue emozioni e colpi di scena, non a caso è da tempo il programma più visto nella sua fascia oraria. Ora che siamo arrivati al giro di boa di questa stagione Tv è inevitabile che si arrivi alle fasi decisive per i rapporti che sono stati instaurati finora, a maggior ragione per i protagonisti del “torno classico”, che solitamente in questo periodo fanno la loro scelta, come accadrà a Martina De Ioannon, che tanti hanno apprezzato in questa nuova veste dopo l’esperienza a “Temptation Island”.

I ribaltoni non mancano comunque anche ai protagonisti del “trono over” che, a differenza dei giovani, hanno la possibilità di vedersi anche lontano dalle telecamere e costruire senza troppi artifizi il rapporto, in modo tale da conoscersi meglio. Non è detto però che le cose possano andare sempre bene, esattamente come accade nella vita di tutti noi, per questo ci sarà un cavaliere che arriverà a decidere di non partecipare più al programma, ma non perché ha finalmente trovato la donna con cui costruire un legame importante.

“Uomini e donne” 20-24 gennaio: è il tempo delle decisioni importanti

L’esperienza a “Temptation Island” fatta con il fidanzato Raul Dumitras non aveva certamente contribuito a far entrare Martina De Ioannon nel cuore del pubblico, che l’aveva criticata per il suo atteggiamento frivolo con uno dei tentatori, pur essendo ancora impegnata. Tanti erano quindi dubbiosi all’idea di vederla sul trono di “Uomini e donne”, pensando fosse impossibile che il sentimento per l’ex fosse già finito, ma alla fine lei ha stupito molti telespettatori in positivo, facendo il possibile per trovare una persona adatta a lei e dando tutta se stessa in questo frangente.

Alla fine la 26enne romana ci è riuscita appieno, districandosi tra due soli corteggiatori, Gianmarco e Ciro, che sono quelli che le sono entrati maggiormente nel cuore. Nelle puntate in onda nella settimana dal 20 al 24 gennaio avremo così modo di capire come la scelta sia a un passo, lei si sente pronta per costruire un legame nella vita reale. I due ragazzi saranno inizialmente colpiti dalla sua decisione, pensando lei non fosse ancora pronta per questo, ma avranno comunque modo prima di allora di fare un ballo in studio con lei, in cui confideranno le loro sensazioni più profonde.

Sull’ambita poltrona rossa, invece, si trova ancora Francesca Sorrentino, anche lei ex “Temptation Island”, anche se il suo percorso è stato a tratti troppo tentennante, a detta di molti forse perché non ha ancora del tutto dimenticato il suo ex Manuel Maura. Nel suo caso è ancora prematuro parlare di scelta, anche se gli stessi corteggiator a volte sono rimasti spiazzati dal suo modo di ragionare e non riescono ad aprirsi del tutto con lei.

Ben diversa è invece la situazione per quanto riguarda il “trono over”, dove nell’ultimo periodo ci sono stati diversi “addii”, anche se per il motivo più bello, ovvero la reale percezione di avere trovato qualcuno di speciale e il desiderio di vivere questo sentimento senza alcuna limitazione. Del tutto opposta sarà la presa di posizione di un cavaliere “storico”, tornano in trasmissione solo recentemente, ma desideroso di voler trovare davvero una compagna, anche se finora non aveva avuto molta fortuna.

Si tratta di Diego Tavani, che ha iniziato una frequentazione con Claudia D’Agostino (molti la ricordano diversi anni fa come scelta del tronista Andrea Offredi), ma che finora non è riuscito a percepire un reale interesse da parte della 37enne.

Lui non ha nascosto di sentire per lei qualcosa di forte, ma non è mai riuscito a percepire lo stesso dall’altra parte, restando non poco deluso. Anzi, lei aveva riferito di voler vivere l’intimità con un uomo solo quando è davvero presa, ma questo cambiamento decantato non c’è stato nemmeno dopo questo passo così importante.

A quel punto l’uomo non ha potuto che prendere atto di questo e ha scelto di non fare più ritorno nel dating show, convinto di non poter trarre niente di buono da questa storia. Sarà davvero una decisione definitiva? Non resta che attendere per scoprirlo.