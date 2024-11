Uomini e Donne, anticipazioni 25-29 novembre: ritorno con lite, Gianmarco via dallo studio

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne sulle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 novembre, pare che Gianmarco lascerà lo studio, mentre ci sarà un clamoroso ritorno con lite.

Da anni il famoso dating show su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, rappresenta un appuntamento pomeridiano fisso per i fan della trasmissione. Le storie dei tronisti e delle dame e dei cavalieri del parterre continuano di fatto ad appassionare migliaia di telespettatori, i quali non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le conoscenze e le storie d’amore dei principali protagonisti del programma.

A dispetto di chi crede che sia tutto finto o organizzato, bisogna ricordare che nel corso del tempo all’interno dello studio Mediaset si sono formate delle coppie che sono addirittura convolate a nozze. Pensiamo ad esempio a quelle formate da Marco Fantini e Beatrice Valli o da Teresa Langella ed Andrea Dal Corso.

Ovviamente non sono mancate anche relazioni tristemente naufragate ed accese liti in studio. A tal proposito, stando alle anticipazioni presenti in rete, pare che dal 25 al 29 novembre a Uomini e Donne accadrà praticamente di tutto. Gianmarco, uno dei corteggiatori di Martina, lascia lo studio. Mentre si assisterà ad un ritorno a sorpresa con tanto di accesa discussione.

Stando alle indiscrezioni presenti online a proposito delle anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal 25 al 29 novembre, pare che dopo aver lasciato lo studio nelle scorse registrazioni, Gianmarco, il corteggiatore di Martina, decida fare di marcia indietro e di rimettersi in gioco per cercare di conquistare il cuore della tronista.

Sarebbe un altro però il ritorno a gran sorpresa nello studio di Maria De Filippi. Quello degli over Vincenzo e Ilaria. Come certamente ricorderete, i due, dopo varie polemiche, hanno deciso di conoscersi fuori dal programma, spinti dalla stessa conduttrice e dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. In questo frangente l’ex dama si scaglierà contro Barbara, rivelando di averla querelata per averla fatta passare come una donna ‘leggera’.

Ilaria, inoltre, attaccherà Tina, sostenendo che quest’ultima avrebbe dovuto difenderla dalle dichiarazioni di Barbara, in quanto donna. Il confronto degenererà dunque in una vera e propria lite, dal momento che l’opinionista non vorrà in alcun modo saperne di porgere le proprie scuse alla ex dama. Spetterà alla padrona di casa, come al solito, riportare l’ordine in studio. O almeno questo è quello che sappiamo finora…