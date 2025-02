Uomini e Donne, anticipazioni 3-7 febbraio: Gianmarco sceglie, Tina esce proprio con lui

Scopriamo insieme che cosa vedremo la prossima settimana per quanto riguarda il nostro amato programma Uomini e Donne in onda su Canale 5.

Tutti giorni abbiamo modo di assistere alle puntate del programma dove Maria De Filippi cerca di far trovare l’amore ai suoi partecipanti, indipendentemente dalla loro età. Striamo parlando, ovviamente, di Uomini e Donne. Ogni giorno riesce a tenere incollati al piccolo schermo un grande numero di telespettatori.

Noi oggi ti vogliamo indicare in anteprima quello che succederà a partire da lunedì. Siamo certi che rimarrai senza parole anche per la scelta di Tina che è diventata da pochissimo una dama in cerca di amore.

Uomini e Donne: le anticipazioni settimanali

Iniziamo dicendo che il nuovo trono di Gianmarco Steri è iniziato in modo davvero particolare per lui, sono scese ben 100 ragazza per la prima volta che volevano conoscerlo meglio. Ecco quindi che ha vedremo uno speed date con solamente 10 di loro. Il giovane confessa di essere rimasto colpito solamente da due di loro.

Le altre verranno eliminate. Per quanto riguarda, invece, Diego e Sabrina, i due confermeranno che hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Il cavaliere, infatti, decide di iniziare a conoscere meglio la dama Giada. Come proseguirà? Possiamo solamente attendere. Ma arriviamo al punto più interessante di tutti.

Ovvero all’opinionista del cuore Tina che ha deciso di mettersi in gioco per trovare l’amore. La dama ha deciso di conoscere meglio Cosimo, con una sorta di ritorno perché in precedenza era stato eliminato ma Tina gli vuole concedere una seconda opportunità. Ecco quindi che vedremo una esterna con lui dove si conosceranno meglio.

Ricordiamo che la bella Tina aveva lanciato un appello per l’uomo che sogna. Deve avere una età compresa tra i 65 e gli 80 anni, ma non solo deve assicurargli un tenero di vita di un certo livello. Ha anche detto che non ha problemi se hanno figli ma che devono essere grandi ed indipendenti.

Francesca Sorrentino, invece, inizia una discussione con Gianmarco perché non le è piaciuta la sua freddezza nella puntata precedente. I due discuteranno in modo animato ma poi alla fine arriveranno ad un chiarimento. Ovviamente ci sono anche le altre storie di dame e cavalieri che riescono sempre ad intrattenere il pubblico, come la mitica Gemma Galgani che è in cerca dell’amore da ormai tantissimi anni nel programma.

Che cosa succederà poi? Ancora non possiamo saperlo ma attendiamo l’appuntamento giornaliero con Maria De Filippi ed il suo Uomini e Donne in onda dal lunedì al venerdì alle 14.40 circa.