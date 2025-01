Uomini e Donne, anticipazioni 7-10 gennaio: importante dedica di Martina, la fine di Michele

Che cosa succederà nelle primissime puntate per quanto riguarda il nuovo anno di Uomini e Donne? Scopriamolo subito. Indiscrezioni da non credere.

Sappiamo molto bene che in questo momento il programma super seguito e amata condotto da Maria De Filippi si trova in pausa per le festività natalizie. Ma che cosa possiamo vedere quando tornerà in onda a breve? Scopriamo tutto quello che accade in anteprima con qualche piccolo spoiler, se così possiamo chiamarlo.

Ricordatevi sempre che le puntate sono registrare e per questo motivo sappiamo prima quello che andrà in onda. Ma non ci perdiamo in troppe parole e andiamo a vedere nel dettaglio le puntate di Uomini e Donne.

Anticipazioni 7/10 gennaio per Uomini e Donne trono classico e Over

Mancano ancora un po’ di giorni prima della messa in onda per quanto riguarda le nuove puntate di Uomini e Donne, ma possiamo sapere in anteprima qualche anticipazioni molto interessante. Ci saranno, infatti, dei colpi di scena! I protagonisti sono assolutamente i tronisti Martina De Ioannon e Michele Longobardi.

I due ragazzi vivranno dei momento completamente diversi uno dall’altro. Iniziamo da Martina. Lei sarà in primo piano con un gesto nei confronti di Ciro Solimeno, il corteggiatore con il quale sembrava nato da subito un rapporto speciale. Ci sono stati, però, dei problemi, per via della gelosia e al momento Martina sta cercando di recuperare il rapporto con il giovane.

Ciro, infatti, dopo aver visto Martina che si baciava con Gianmarco è andato via. Ma la ragazza é realmente interessata a lui e vuole farlo tornare a tutti i costi. E’ andata anche a casa sua e gli ha dedicato una canzone speciale, questo potrebbe essere un gesto che questa volta farà arrabbiare l’altro corteggiatore?

Ancora non possiamo saperlo. Passiamo a Michele Longobardi. Il giovane aveva iniziato come tutti gli altri ragazzi che si sono seduti sul trono in modo onesto e con tutti i buoni propositi del mondo ma nelle ultime settimane è successo di tutto. Una pesante segnalazione ha ribaltato qualsiasi cosa. La redazione del programma ha scoperto dei profili fake del giovane con il quale chattava con altre ragazze.

Compresa Alessandra Somensi, una ex fiamma di Luca Daffrè. Ovviamente una situazione non facile per Michele dove le corteggiatrici presenti nel programma hanno abbandonato ed anche lui è andato via. Un evento che è accaduto davvero pochissime volte. E per quanto riguarda il Trono Over? Al momento non ci sono particolari segnalazioni.

Per quanto riguarda la messa in onda delle puntate, in tantissimi adesso attenderanno quella con l’addio di Michele ma ancora non sappiamo il giorno, quindi al momento sintonizzatevi dal 7 gennaio su Canale 5!