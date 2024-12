Uomini e Donne, anticipazioni 9-13 dicembre: Gemma in crisi, Francesca è una furia

Anticipazioni 9-13 dicembre di Uomini e Donne, grandi protagoniste Gemma e Francesca: la prima entra in crisi, la seconda è una furia.

Prosegue la messa in onda prima della pausa natalizia delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, che ogni pomeriggio tiene compagnia al grande pubblico dalle ore 14.45 fino alle ore 16.00 circa.

Nelle ultime registrazioni non sono mancati colpi di scena. Primo fra tutti l’abbandono del trono da parte di Alessio, il quale è stato protagonista di una segnalazione, secondo cui il ragazzo avrebbe già una relazione al di fuori del programma.

Le sorprese però non finiscono qua, perché anche la dama Gemma e la tronista Francesca nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre lasceranno tutti di stucco. Cosa dobbiamo aspettarci.

Uomini e Donne, anticipazioni 9-13 dicembre: grandi protagoniste Gemma e Francesca

Stando alle ultime indiscrezioni circolanti in rete, nelle nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre si tornerà a parlare ancora una volta di Gemma. La storica dama del parterre femminile, da anni in cerca dell’anima gemella. Come sappiamo, ultimamente la donna si sta frequentando con il cavaliere Fabio, con il quale ci sarebbe stato fra l’altro anche un discreto avvicinamento.

Dopo la freddezza iniziale dell’uomo, lamentata anche dalla stessa Gemma, fra i due sarebbero scattati baci e dichiarazioni importanti, nonostante per il momento la loro relazione continui a rimanere su un piano platonico, dal momento che Fabio non riuscirebbe a lasciarsi andare del tutto con la dama torinese. Ad ogni modo, ad interrompere l’idillio ci ha pensato una segnalazione su Fabio, secondo cui il cavaliere avrebbe già una frequentazione lontano dalle telecamere.

Ovviamente la Galgani ha deciso di approfondire meglio la questione chiedendo spiegazioni al diretto interessato che, dal canto suo, ha rigettato tutte le accuse ed ha spiegato che la sua ultima relazione sarebbe di fatto terminata diversi mesi prima del suo ingresso nello studio di Maria De Filippi. Come è facile immaginare, dopo questi sviluppi Gemma dichiarerà di sentirsi in crisi e di non riuscire più a fidarsi completamente di Fabio.

La tronista Francesca, invece, andrà su tutte le furie perché nessuno dei suoi corteggiatori si sarebbe ricordato del suo compleanno che si è celebrato lo scorso 28 novembre. Riusciranno a questo punto i pretendenti a riconquistare il suo cuore, oppure avranno causato una crepa troppo profonda da sanare a questo punto della conoscenza?