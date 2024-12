Uomini e Donne disastro trono uomini: cacciato anche Michele, grave ciò che ha fatto

Michele Longobardi viene cacciato dagli studi Mediaset di Uomini e Donne: il pubblico lo ricorderà per molto tempo.

Moltissimi volti di Uomini e Donne sono divenuti protagonisti di inganni creati a doc per la redazione. Tra i più memorabili non possiamo non ricordare il “caso Sara Affi Fella”, una vicenda tragicomica, tanto grave quanto paradossale. Gli aneddoti del fidanzato Nicola nascosto nell’armadio o nel bagagliaio dell’auto per raggiungere la fidanzata a casa dei genitori sono intramontabili.

Insomma, per superare Sara sarebbe necessario ingegnarsi, eppure sembra che qualcuno ci sia riuscito. Il trono di Michele Longobardi passerà sicuramente alla storia, non certo per gli inestimabili tesori sentimentali, quanto per l’ingenuità con la quale ha cercato di sviare i controlli della redazione di Uomini e Donne, fallendo miseramente.

Michele Longobardi nei guai: caos negli studi Mediaset di Uomini e Donne

Michele Longobardi come Sara Affi Fella? Era da tempo che negli studi di Uomini e Donne non si assisteva ad un epilogo simile. La redazione ha scoperto che il tronista partenopeo aveva aperto una serie di profili fake per poter contattare le corteggiatrici, consigliando loro come comportarsi con lui. Amal ha scoperto subito di chi si trattasse, ma non ha voluto denunciare l’accaduto ai tutor responsabili. La corteggiatrice è poi venuta a conoscenza in studio che Michele ha applicato la medesima strategia con tutte le ragazze e non solo.

Nella registrazione precedente, Michele aveva chiesto a Maria De Filippi di poter continuare il suo percorso. La conduttrice ha spiegato che tale scelta dipendesse dalla decisione delle corteggiatrici. Se nessuna di loro fosse stata intenzionata a conoscere il tronista, quest’ultimo avrebbe dovuto abbandonare gli studi Mediaset del programma. Veronica e Amal hanno dichiarato che ci avrebbero pensato.

Peccato che, durante l’ultima registrazione, la redazione ha esplicitato in studio l’ennesima segnalazione. A quanto pare Michele avrebbe utilizzato l’escamotage dei profili fake anche per contattare una certa Alessandra, figura sconosciuta al programma. Gianni Sperti e Tina Cipollari, come preannuncia Lorenzo Pugnaloni, si sono arrabbiati moltissimo ed hanno invitato caldamente Michele ad ansarsene.

Quest’ultimo è scoppiato in lacrime ed ha sostenuto di voler scegliere Amal, ma la corteggiatrice non ha sentito ragioni. Nessuno ha salutato il tronista, in quanto è corso dietro le quinte per rincorrere quella che sarebbe dovuta essere la sua scelta. Successivamente Veronica è tornata sui social, pubblicando lo scatto di un enorme pagliaccio di luci: “Va bene che ti senti importante, ma addirittura fare una gigantografia che ti rappresenta mi sembra esagerato” – il commento sarcastico.