Uomini e Donne, è caos in studio: Tina zittisce Maria, bacchetta Margherita e asfalta Mario: “Ma chi sei?”

Scintille nella puntata di Uomini e Donne, Tina senza freni contro Mario Cusitore: “Ma chi sei” – ed è subito show.

Oggi è andata in onda, come di consueto, una nuova puntata di Uomini e Donne. Sulla scia della puntata di ieri, abbiamo assistito ancora alle vicende che interessano il Trono Over. Dopo aver visto Cristina salutare Alessio e Ernesto, e dopo ave visto Alessio e Prasanna confermare il reciproco interesse, un simpatico siparietto voluto da Tina ha preso il via: Gemma e il suo nuovo corteggiatore Fabio hanno ballato sulle note di ‘Sesso e Samba’ scatenandosi in pista. Ma ecco che di lì a poco una bufera è pronta a scoppiare.

A centro studio si accomodano da un lato Mario Cusitore, dall’altro Margherita e Morena (voluta lì dalla conduttrice). Mario e Margherita raccontano del loro weekend ma viene fuori che la sera precedente alla puntata, il napoletano si sia rifiutato di vedere la dama poiché aveva ammesso di volersene stare da solo. A quel punto Tina Cipollari è intervenuta inveendo contro Mario poiché non aveva reputato corretto il suo atteggiamento.

Uomini e Donne, Tina contro Mario: “Ma chi sei?” – e lo asfalta

Tina sostiene che se Mario fosse stato davvero interessato a Margherita ci sarebbe uscito nonostante il suo malumore. Lui interviene dicendo che aveva bisogno di trascorrere del tempo in solitaria. Poco dopo, in studio, fa sapere di essere rimasto infastidito dopo che, a una serata a cui i due avevano partecipato insieme, lei si fosse messa in mostra. A quel punto, Tina è un fiume in piena.

“Adesso sorgono i primi problemi. Quando verrai liquidata, te lo anticipo perché a breve dirà ‘ho dubbi su di lei, è una persona che si vuole mettere in mostra’ – dice Tina a Margherita, cercando di ottenere una sua reazione poiché vede la donna molto remissiva anche difronte a un Mario che non si mostra realmente interessato, e continua – “Tu non gli interessi e sta cercando un escamotage per ripulire la sua immagine” – sostenendo che i dubbi di lui non sono altro che una scusa per ‘scaricarla’.

“Già il fatto che ti poni questa cosa e dici ‘oddio però lei mi è sembrata che si voleva mettere in evidenza perché tutti avevano attenzioni per me e non per lei. Ma quanto sei montato?” – continua su questa linea accusatoria l’opinionista. A quel punto, Maria decide di intervenire per spiegare come stanno realmente le cose. Cusitore non avrebbe detto di essere rimasto infastidito dal fatto che Margherita fosse ‘invidiosa’ delle attenzioni rivolte a lui. Ma Tina non ci sta e la zittisce: “Ha detto questo!” – chiedendo immediatamente conferma al pubblico alle sue spalle.

Tina continua a pensare che Mario non abbia la minima intenzione di continuare la frequentazione con Margherita; della stessa idea è in realtà tutto il parterre over. A confermarlo sarebbe poi la decisione di lui di ballare con Morena, lasciando Margherita seduta.