Uomini e Donne, le tre ex corteggiatrici distruggono Michele Longobardi: parole agghiaccianti

Michele Longobardi distrutto da tre ex corteggiatrici: a Uomini e Donne è calato il gelo, una scena così non si era mai vista prima! Vediamo, nei dettagli, che cosa è successo.

The show must go on! Si pensava che dopo la cacciata di Michele Longobardi da Uomini e Donne, la questione fosse finita lì: le scorrettezze si pagano e le bugie vengono sempre allo scoperto, soprattutto in un reality show seguito da milioni di telespettatori. E invece lo spettacolo continua e per Michele non c’è pace.

Nelle ultime ore, infatti, le sue tre ex corteggiatrici – Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro – hanno deciso di raccontare sui social ulteriori dettagli sulla vicenda. Ricordiamo che Michele è stato espulso proprio perché aveva creato profili fake su Instagram attraverso cui contattava altre ragazze e perché si era scoperto che continuava a sentirsi di nascosto con Alessandra Fumagalli fuori dal programma.

Michele, poco prima di lasciare lo studio della trasmissione di Maria De Filippi, aveva dichiarato apertamente che, nonostante continuasse a sentire Alessandra fuori dal programma, lui quel giorno aveva deciso di fare una scelta netta e precisa e la sua scelta sarebbe stata Amal Kamal. La giovane, però, non è caduta in trappola e ha deciso di sbugiardare definitivamente Michele sui social.

Uomini e Donne: Amal svela tutto e “distrugge” Michele

Un vecchio proverbio recita che forse si può prendere in giro una donna ma certamente non se ne possono prendere in giro due…Figuriamoci tre! Michele Longobardi, a quanto pare, ci ha provato a tenere il piede in più scarpe ma alla fine l’ha pagata: non solo è stato espulso da Uomini e Donne ma ora le sue tre ex corteggiatrici lo hanno “distrutto” sui social svelando tutte le sue bugie.

Ad organizzare la diretta è stata proprio la bellissima Amal che sarebbe dovuta essere la scelta di Michele. La giovane, attraverso una diretta social, ha raccontato che, poco dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, Michele si sarebbe fatto ben 8 ore di auto per raggiungerla a casa e portarle dei fiori e le avrebbe dichiarato il suo amore.

Amal ha dichiarato: “Addirittura si è fatto 8 ore di macchina per portarmi delle rose, ha detto che è innamorato di me, ha detto cose importanti. Ha parlato diverse volte, dicendo di pensare anche al futuro. Cosa che lì per lì mi ha fatto storcere un po’ il naso perché ho pensato che questa persona mi conoscesse da poco, non mi conosce così bene da dirmi determinate cose”. Insomma il caro Michele se l’è giocata male anche questa volta: Amal è tanto bella quanto sveglia e saggia!

Anche Veronica Fedele, una delle altre corteggiatrici, ha dichiarato di aver intuito che il ragazzo era falso e la stava usando solo per costruirsi un personaggio: “Di me non gliene importava niente, mi ha usato per portare avanti il programma perché ormai si era costruito qualcosa, lui non solo non prova un sentimento ne miei confronti, non gliene fregava niente”.

Inoltre Veronica ha confessato che Michele, nel corso delle varie puntate, non ha mancato di fare commenti poco gentili sul suo aumento di peso dovuto allo stress e all’ansia di questa prima esperienza televisiva. Insomma Michele questa partita l’ha proprio persa, su tutti i fronti!