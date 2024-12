Uomini e Donne, registrazioni dicembre: imbarazzante accusa di Maurizio a Gloria, è caos

Che cosa vedremo a brevissimo per quanto riguarda il nostro amato programma condotto da Maria De Filippi? Anticipazioni incredibili per una coppia.

Ogni pomeriggio abbiamo modo di assistere al programma che cerca di far trovare l’amore a chi partecipa. Non è importante la sua età, tutti vogliono stare bene con qualcuno accanto. Spesso capita che ci sia il lieto fine, e per le coppie più giovani si parli anche di matrimonio e figli.

Altre volte, ci sono situazioni diverse e sembra non arrivare mai il momento di lasciare lo studio in coppia. Noi oggi ti vogliamo svelare alcune anticipazioni davvero incredibili. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Uomini e donne: questa volta sembra davvero troppo!

Sappiamo molto bene che il programma storico di Maria, ovvero Uomini e Donne, viene registrato, e per questo motivo possiamo scoprire prima quello che vedremo. Le anticipazioni sono davvero succulenti, iniziamo subito! Partiamo dicendo che Martina ha avuto un diverbio con Gianmarco e Ciro prima di entrare in studio.

Tutti e due i ragazzi ammettono qualche dubbio verso la ragazza che sembra mostrarsi distaccata nei loro confronti. Quale sarà il motivo? Sembra non essere stato ancora rivelato. Passiamo al trono Over. In questo caso ci siamo lasciato con la fine della frequentazione tra Fabio e Gemma.

La donna è triste per quanto accaduto fuori e dentro lo studio e non vuole tornare sui suoi passi. Per lei la conoscenza con Fabio termina in questo momento. Per chi non lo ricordasse è stata la stessa Gemma ha comunicare una segnalazione dove il cavaliere sembrava avere una frequentazione fuori dal programma.

L’uomo però ha sempre rinnegato le accuse dicendo che era uscito con questa donna ma mesi prima di arrivare nel programma per fare la conoscenza di Gemma. La dama però non sembra essere convinta e ha deciso di mettere in discussione tutto. Ma sembrano non finire le anticipazioni.

Gloria e Maurizio sono usciti varie volte insieme ed è il momento di un piccolo bilancio. La donna quindi, senza filtri, dice che Maurizio é senza contenuti. Lui, dal canto suo, accusa la dama di aver messo una mano sulle sue parti intime. Ovviamente Gloria smentisce immediatamente l’accaduto e non sono volate belle parole nei suoi confronti.

Lo accusa dandogli del bugiardo e del falso. Cosa accadrà oltre? Al momento non possiamo ancora saperlo ma ci attende il nostro solito appuntamento dal lunedì al venerdì alle 14,05 circa su Canale 5.