Uova, perché al supermercato sono sugli scaffali mentre a casa vanno in frigo?

Perché le uova al supermercato non sono conservate in frigorifero? Ecco cosa devi sapere per conservarle al meglio.

Altamente versatili e nutrienti, le uova sono un alimento immancabile sulle nostre tavole. Nella fatidica piramide alimentare, queste si inseriscono direttamente nella prima categoria, ovvero quella delle proteine, dove vi troviamo anche carne e pesce. Questo perché le proprietà di questo alimento lo rendono un perfetto alleato per la nostra salute.

Oltre il favorevole apporto proteico che queste sono in grado di dare, le uova sono anche ricche di Vitamina B12, Vitamina D e colina, un nutriente che partecipa al miglioramento delle funzioni cognitive e migliora la concentrazione. Ecco spiegato il motivo per il quale le uova sono considerate l’alimento preferito degli sportivi. C’è però una curiosità che fa sorgere qualche dubbio in merito alla loro conservazione. Al supermercato queste sono quasi sempre riposte sugli scaffali anziché in frigorifero. Come dovremmo conservarle al meglio una volta a casa?

Come conservare le uova a casa, dispensa o frigorifero?

Scegliere al supermercato uova di alta qualità è sicuramente essenziale, ma è altrettanto importante conservarle nel modo giusto. Garantire una migliore e lunga conservazione alle uova una volta portate a casa è essenziale per consumarle nel tempo evitando rischi per la salute, come la Salmonella. In vendita al supermercato troviamo le uova disposte sugli scaffali, nell’apposito reparto. A casa vi è usanza di riporle in frigo; è una scelta giusta?

Assolutamente sì. Conservare le uova in frigorifero una volta a casa è assolutamente il metodo migliore per preservarne la loro freschezza. La scelta di riporre le uova fuori dal frigo al supermercato è ben ragionata: qualora queste fossero riposte in frigo, nel momento in cui le mettiamo nel nostro carrello e fino a quando le porteremo a casa, queste saranno vittime di uno sbalzo termico che potrebbe facilitarne la proliferazione batterica a causa della possibile umidità che potrebbe venire a formarsi e che sarebbe complice del passaggio dei microrganismi che potrebbero contaminare il loro interno.

Ecco perché si consiglia, una volta a casa, di conservare le uova nei ripiani centrali del frigorifero, dove le basse temperature sono più costanti e che provvedono a rallentare il rischio di diffusione batterica dovuta alla salmonellosi. Inoltre, è preferibile tenerle nel loro apposito cartone per evitare che queste possano contaminare gli altri alimenti presenti al suo interno.