Usa la lavastoviglie così e comincia a risparmiare: 3 consigli che cambieranno il costo della bolletta

Come risparmiare quando usi la lavastoviglie? Ti do’ dei consigli che applico io stessa e che potranno aiutarti a ridurre di molto il costo delle bollette.

Dopo l’aumento dei costi delle bollette ho cominciato a cercare dei modi per risparmiare il più possibile. Ci ho messo un po’ per capire quali fossero gli elettrodomestici che consumano di più.

Uno di questi, almeno nel mio caso, è la lavastoviglie. Ho scoperto che grazie ad alcune piccole accortezze sono in grado di ridurre notevolmente i consumi e di conseguenza i costi. Il bello è che non ci vuole neanche molto per applicarle. Ciò nonostante, hanno davvero fatto la differenza ed è per questo che voglio far capire anche a te come risparmiare quando usi la lavastoviglie.

I consigli che cambieranno il costo della bolletta: ecco come usare la lavastoviglie

Come per la lavatrice, scegliere la giusta temperatura quando si usa la lavastoviglie è molto importante se vuoi cominciare a risparmiare. In molti sono convinti di doverne usare una alta. Ecco, non è sempre così, a meno ché le stoviglie non siano particolarmente unte o sporche. La verità è che basta lavarle a 50-55°C nella maggior parte dei casi.

Vedrai che già solo applicando questa piccola accortezza comincerai a vedere la differenza nei consumi. I cicli ad alta temperatura, infatti, consumano molta energia (e non è necessario usufruirne sempre, come abbiamo visto).

Ora, passiamo al secondo consiglio, che non è meno importante. Se il tuo modello lo permette, disattiva l’asciugatura automatica e lascia le stoviglie asciugare naturalmente. Come? Beh, basta semplicemente aprire lo sportello dopo il lavaggio. Semplice ed efficace.

Infine, evita di lavare poche stoviglie per volta. È sempre meglio, infatti, attivare la lavastoviglie quando è a pieno carico se vuoi risparmiare. Allo stesso tempo, evita di riempirla troppo onde evitare che il lavaggio avvenga con fatica (con conseguente spreco di maggiore energia).

Ricorda sempre di usare il programma ECO

Anche la lavastoviglie ha un programma ECO, che dovrebbe sempre essere attivato quando la si usa. Infatti, permette un notevole risparmio in termini di energia e di conseguenza contribuirà a ridurre il costo delle tue bollette. Insomma, non essere pigro: basta premere un pulsante e adottare poche altre accortezze per vedere il costo della tua bolletta scendere e poter cominciare ad impiegare i tuoi soldi in modo più produttivo!