Utilizzano candele in assenza di energia elettrica, denunciati per l’incendio dell’abitazione

In data 20 gennaio c.a. a Latina, i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà, 3 cittadini del Bangladesh e un cittadino cinese per incendio colposo.

I 4 soggetti, avevano utilizzato impropriamente delle candele di cera per illuminare le stanze dell’abitazione da loro occupata poiché era stata interrotta la fornitura dell’energia elettrica.

L’incendio ha causato il pericolo per i condomini, il danneggiamento delle altre unità abitative nonché l’impraticabilità dell’abitazione interessata dalle fiamme