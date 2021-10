“I vaccini funzionano. Nella Regione Lazio, rispetto a ottobre 2020, abbiamo il 69% di contagi giornalieri in meno, il 61% in meno di ricoverati totali in terapia intensiva e il 74% in meno di ricoverati totali”. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.