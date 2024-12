“Valori sballati di fegato, reni e pancreas”: Gerry Scotti spiazza tutti all’improvviso

Gerry Scotti e la malattia, cosa viene fuori dalle parole del presentatore televisivo. Tutti i fan sono a bocca aperta.

Uno degli uomini di spettacolo più familiari e di maggior successo degli ultimi anni è senza ombra di dubbio Gerry Scotti. Anzi parlare di anni è riduttivo per uno dei conduttori più seguiti e apprezzati. La sua carriera inizia con la radio alla fine degli anni Settanta, si consolida con la collaborazione con Claudio Cecchetto ed esplode definitivamente negli anni Ottanta, quando approda alla televisione.

E dal piccolo schermo non uscirà più fino ai giorni d’oggi conducendo programmi popolari come Buona domenica, Il quizzone, La sai l’ultima? e Striscia la notizia. E i suoi successi continuano nel nuovo millennio, alternando le sue attività in televisione alla passione per la musica.

Gerry Scotti e la malattia, cosa è successo

Nonostante il successo e la notorietà, Scotti è un uomo riservato, molto legato alla famiglia. Sposato con un figlio, convive con una nuova compagna a Milano dopo il divorzio dalla moglie. Nonno di due nipoti di cui è felicissimo, ha anche aspetti meno noti come quelli connessi alla malattia.

Durante l’emergenza Covid, nel 2020 Scotti è finito in ospedale con urgenza dopo aver contratto il morbo. Da quella sfortunata circostanza i problemi si sono susseguiti, combattendo da quell’occasione con una serie di problemi di salute. Come raccontato alla stampa, durante il ricovero ha visto in prima persona gli effetti della pandemia, con le persone immobili, intubate. Ha raccontato della paura di morire.

Come ricorda lui stesso i suoi organi erano compromessi dalle conseguenze del virus, le complicazioni avevano intaccato fegato, pancreas, reni tanto da fargli temere per la sua vita. Ora il ricordo di quei giorni è lontano, ma l’impressione che resta per i suoi problemi è forte. In fondo Gerry Scotti è un pezzo della storia del costume e della televisione italiana degli ultimi decenni.

Dopo la malattia la carriera è ripresa brillantemente, fino al successo della seconda edizione di IO canto generation che risale appena al mese scorso. Insomma per il ragazzo nato in provincia di Pavia, gli impegni televisivi continuano e a questi si aggiungono la sua passione per la musica e la sua autoironia. Così da pubblicare un album di canzoni di Natale, alla seconda edizione dopo quella del 2023.

Insomma Gerry Scotti si conferma un uomo di spettacolo versatile: conduttore, attore, scrittore e anche cantante, per la soddisfazione e il divertimento dei suoi fan che non rinunciato a seguirlo con affetto, come durante il periodo della malattia.