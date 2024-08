Vasto incendio a Terracina, case evacuate 10 abitazioni

Nella serata dell’11 agosto a Terracina (LT), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nelle periferiche località San Silviano e Campolungo, costituite da macchia mediterranea, dove, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un vasto incendio, alimentato dal vento, che ha compromesso la sicurezza per circa 50 residenti locali, rendendo necessario il loro allontanamento temporaneo.

Sul posto sono intervenute 3 squadre di vigili del fuoco, locale Protezione Civile e Polizia Municipale nonché personale del Nucleo Forestale di Gaeta (LT) e del Commissariato della Polizia di Stato di Terracina (LT). all’esito di sopralluoghi tecnici a cura dei Vigili del Fuoco, è stata valutata la necessità di evacuare 10 abitazioni ubicate nella parte più alta della località San Silviano, per complessive 29 persone, cui è stata garantita, a cura del Comune di Terracina (LT), una soluzione alloggiativa presso una struttura alberghiera nonchè mediante posti letto da campo sistemati presso il palazzetto dello sport di Terracina (LT).