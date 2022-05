Ventotene, elezioni amministrative 2022: è sfida a quattro per la carica di sindaco

Dopo l’esperienza della Commissaria Prefettizia Monica Perna, il 12 giugno i cittadini di Ventotene torneranno al voto per scegliere la futura amministrazione.

Ecco i nomi dei quattro sfidanti: Mario Adinolfi, Carmine Caputo, Gerardo Santomauro e Luca Vittori.

L’ex sindaco Gerardo Santomauro, che ha concluso anticipatamente la propria consiliatura a causa della sfiducia lo scorso 1 febbraio, riscende in campo e tenta il bis. A sostenerlo la lista “Buona Onda – Uniti per il bene di Ventotene”. Come scrive il candidato sulla propria pagina Facebook: “Il nostro programma elettorale traccia una strada e un percorso di coinvolgimento che stiamo per attivare con i cittadini a Ventotene. Abbiamo da riprendere temi di progettualità importanti per lo sviluppo e accendere l’attenzione su quanto la situazione sociale e imprenditoriale dell’isola, anche in prospettiva futura, ci chiede”.

Lista “Buona Onda – Uniti per il bene di Ventotene”

Pasquale Bernardo

Elio Bosco

Roberto Buono

Rugiada Colò

Renato Gargiulo

Domenico Malingieri

Aurelio Matrone

Giulio Venditti

Pierfrancesco Ziccardi

Anche l’ex segretario generale del Comune di Ventotene, Carmine Caputo aspira alla carica di sindaco. A sostenere la sua candidatura, la lista “Uniti per Ventotene” . “La nuova era di ‘Insieme per Ventotene’ – dichiara l’aspirante sindaco – sarà una rivoluzione che porterà beneficio e soprattutto serenità nelle acque agitate nel nostro cristallino mare”.

Lista “Uniti per Ventotene”

Gioacchino Aiello

Marcella Alleati

Vincenzo Assenso

Giorgio Calvi

Umberto Langella

Cataldo Matrone

Stefany Pennacchio

Giuseppe Pepe

Luigi Sportiello

Francesco Verde

Tra gli aspiranti primo cittadino dell’isola pontina anche Luca Vittori con il Partito Gay per i diritti LGBTQ+, Solidale, Ambientalista e Liberale. Come si legge sul programma elettorale di Vittori, il loro “è un progetto civico che si fonda su basi concrete, sull’esperienza e sull’impegno, dei nostri candidati, aperti sempre al dialogo e al confronto, che mettono a disposizione le proprie esperienze lavorative e sociali. […] Un progetto aperto, inclusivo, eterogeneo, che nasce democraticamente dal basso e che si mette a disposizione di questo paese con trasparenza e serietà”.

Lista Partito Gay per i diritti LGBTQ+, Solidale, Ambientalista e Liberale

Marilena Berardi

Federica Lattanzi

Laura Betty Miano

Domenico Rijillo

Gianluca Savioli

Emiliano Solferino

Marco Vittori

Linda Zuin

Per il “Popolo della famiglia” scende in campo a Ventotene il presidente nazionale del movimento, Mario Adinolfi, già aspirante sindaco nel 2017. La sua candidatura è mossa dal desiderio di ripopolare l’isola e “(ri)portare la bellezza della famiglia e dei bambini in un luogo che altrimenti senza figli morirà”.

Lista Popolo della famiglia

Davide Bulzomi

Luciano Castro

Louise Deirdre Hill

Sergio Nicolamme

Silvia Pardolesi

Guido Pianeselli

Chiara Sanmorì

Laura Terrana

QUANDO SI VOTA

Il DECRETO MINISTERIALE del 31/03/2022 ha indetto le ELEZIONI AMMINISTRATIVE per domenica 12 GIUGNO 2022 dalle ore 07.00 alle ore 23.00

PER COSA SI VOTA

Si vota per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali.

Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il numero di candidati a Consiglieri Comunali con l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco sono MINIMO 9 E MASSIMO 12.

Possono essere nominati Assessori (MASSIMO 4, escluso il Sindaco) sia i Consiglieri comunali sia cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale;

CHI PUO’ VOTARE (ELETTORATO ATTIVO)

Sono ELETTORI tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno della elezione ed iscritti nelle liste elettorali. ( art. 48 della Costituzione Italiana )

ed iscritti nelle liste elettorali. ( art. 48 della Costituzione Italiana ) Sono, altresì, elettori i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, per le sole consultazioni elettorali EUROPEE e AMMINISTRATIVE, residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco.

CHI PUO’ ESSERE ELETTO (ELETTORATO PASSIVO)

Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel giorno fissato per la votazione.

Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.

SISTEMA ELETTORALE

L’elezione del Sindaco e del Consiglio è contestuale.

Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.

L’elezione avviene con il sistema maggioritario a turno unico.

Ogni candidato sindaco è collegato con una sola lista di candidati consiglieri.

Vince il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti, solo in caso di parità si procede al turno di ballottaggio

Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.

Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l’ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto.

In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla.

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.

Maria Concetta Valente