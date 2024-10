Verstappen choc, l’ultima rivelazione sconvolge il mondo della Formula 1

Arriva una notizia clamorosa che riguarda Max Verstappen: l’ultima rivelazione sul campione olandese ha sconvolto il mondo della Formula 1

Il tre volte iridato sta affrontando un periodo difficilissimo con la Red Bull, ormai lontana dall’essere la vettura più forte del lotto, come nella prima metà di questa stagione. Il suo dominio sta per terminare, ma prima vuole portare a casa il quarto campionato consecutivo.

Il Gran Premio del Messico è stata un’altra agonia per Max Verstappen. Di tale si tratta per uno abituato a dominare per tre anni e mezzo e improvvisamente ritrovatosi con una vettura che a malapena gli consente di lottare per il podio. Stando al rendimento del compagno di squadra Perez, non ci sarebbero chance per conservare il titolo, vista anche la superiorità della McLaren negli ultimi mesi. Per ora, però, la bravura del fenomeno olandese gli sta consentendo di mantenere un certo margine in classifica. Ormai mancano solo quattro gare al termine della stagione e di punti di vantaggio Verstappen ne ha ancora 47.

Per tenere testa al giovane inglese, Super Max è dovuto ricorrere anche alle brutte maniere, come visto sia ad Austin che a Mexico City. In Texas la difesa del numero 1 della Red Bull è stata oltre i limiti, almeno secondo la McLaren, anche se i Commissari lo hanno assolto. La stessa cosa si è ripetuta in Messico, dove invece la Direzione Gara ha utilizzato il pugno duro. Per le manovre in curva 4 e 8 Verstappen ha preso ben 20 secondi di penalità. Alla fine ha chiuso sesto a quasi un minuto da Carlos Sainz, lontano anche dal rivale per il titolo.

Lando Norris se la prende con Verstappen: “Questo ragazzo è pericoloso”

Lando Norris si è ritrovato a battagliere ruota a ruota con Verstappen, con una partenza ancora una volta tiratissima. Il pilota inglese si è voluto sfogare con il proprio box e durante la sfida in pista ha dichiarato: “Questo ragazzo è pericoloso. È la stessa cosa dell’ultima volta (riferimento ad Austin, ndr), ho dovuto evitare l’incidente”.

Il comportamento di Super Max ricorda molto da vicino quanto accaduto con Lewis Hamilton nel 2021, quando per portare a casa il suo primo campionato l’alfiere della Red Bull dovette andare ben oltre il limite. Anche in quell’occasione i Commissari dei vari GP lo hanno spesso assolto, consentendogli una condotta oltre le righe (basta ricordare episodi come Silverstone, Monza o Abu Dhabi).

Anche in Arabia Saudita, dove invece Verstappen prese complessivamente 15 secondi di penalità, il regolamento venne oltrepassato largamente dall’olandese, con lo stesso Hamilton che inveì via radio: “Questo ragazzo è un fo**uto pazzo”. Vedremo se alla fine l’esito del campionato sarà lo stesso del 2021.