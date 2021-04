Viabilità, Zingaretti:” 400 milioni al CIPE, sogno Roma-Latina diventà realtà”

“Un sogno e’ iniziato a diventare realta’: non solo per i lavori partiti e quelli annunciati sulla Pontina. Ma anche per i progetti che non sono ancora finiti. Ho perso memoria del numero dei ricorsi fatti sulla nuova autostrada, ma oggi abbiamo in cantiere progetti straordinari: la possibilita’ di attivare 400 milioni al Cipe per l’autostrada e poi 300 gia’ stanziati per la Cisterna-Valmontone, con la possibilita’ di unire, Formia con Cassino”.

Cosi’ Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in occasione dell’evento online ‘Piano di potenziamento e riqualificazione della SS148 Pontina’.