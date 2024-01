Viaggi a Lourdes truffa, denunciato operatore turistico

A fine anno 2023 a Formia, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa un uomo di origini italiane, operatore turistico, classe 59, residente in Alvito (FR), il quale mediante artifici e raggiri, riusciva a farsi accreditare da due donne, una 80enne di Ponza (LT) ed una 80enne di Formia (LT), una somma di danaro per l’acquisto di pacchetti viaggio per recarsi in vacanza presso il Santuario della Madonna di Lourdes in Francia, pacchetti invece che non sono mai stati forniti dall’agente di viaggio.