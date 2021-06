Vicenda Concorsi ASL, intervengono i gruppi politici “Una nuova stagione” e “Comunità di valore”

Il Gruppo Politico UNA NUOVA STAGIONE, per voce del suo Consigliere Comunale Emiliano Scinicariello, interviene nuovamente sulla vicenda davvero imbarazzante degli ormai “famigerati” concorsi ASL, che ogni giorno acquisisce elementi nuovi e più compromettenti.

Più imbarazzante di ciò che emerge dalle intercettazioni e dalla vicenda nel suo insieme, che ogni giorno acquisisce elementi nuovi e compromettenti, è soltanto il silenzio tombale della politica gaetana e provinciale. Se l’ex Presidente del Consiglio Comunale di Minturno Tomao ha ritenuto opportuno dimettersi dal proprio incarico per sensibilità verso il ruolo istituzionale che rappresentava, a Gaeta pare non ci sia traccia di un’analoga sensibilità. Tutt’altro!

La Rosato resta al suo posto, il sindaco Mitrano la difende pubblicamente, e tutti i consiglieri comunali restano in ossequioso silenzio, non sia mai si dovesse urtare “il vertice”!

E tacciono anche tutte le forze politiche vicine a questa maggioranza, anche quelle che magari tra qualche mese si smarcheranno per opportunismo elettorale, e dopo 10 anni di “felice convivenza” ci verranno a dare lezione di come si fa “opposizione”, o ci verranno a dire di aver marcato una distanza anche da queste vicende.

Imbarazzante che taccia, sulla vicenda, anche il vertice provinciale del Partito Democratico, non foss’altro per tutelare l’istituzione che la stessa Presidenza del Consiglio rappresenta, a garanzia di tutti i consiglieri comunali, e per tutelare – non ultimo – un partito che in provincia ha un elettorato certamente migliore di chi lo rappresenta.

Bene hanno fatto invece i Giovani Democratici a rivendicare la distanza da questi comportamenti, a chiedere un “passo indietro” a chi è coinvolto ed a rimarcare con forza l’importanza della questione etica prima ancora della “ragion politica”.

In chiusura ribadiamo per l’ennesima volta, a scanso di strumentalizzazioni sempre pronte a mo’ di “paravento”, che tutto ciò a cui siamo interessati è la vicenda politica ed istituzionale; restiamo invece distanti e rispettosi verso la vicenda giudiziaria e verso chi ne è coinvolto.

GAETA COMUNITÀ DI VALORE si unisce alle considerazioni espresse da UNA NUOVA STAGIONE, sposando in pieno le parole del Consigliere Comunale Emiliano Scinicariello. Così interviene la portavoce del gruppo, Sabina Mitrano: “Per costruire un progetto politico davvero utile alla città, esso deve essere ispirato dai principi di legalità e trasparenza. È necessario combattere ogni forma di illegalità, ogni azione che ponga all’angolo il merito e l’onestà: il bene comune va difeso contro ogni forma di prevaricazione e abuso. Solo in questo modo è possibile davvero lavorare per il futuro della città di Gaeta e in generale per una società retta ed evoluta. Chiunque con il proprio agire, ma anche con il proprio silenzio, sia complice di atteggiamenti poco chiari non è degno di rappresentare i cittadini. Ogni volta che ci giriamo dall’altra parte, al pari di chi ha commesso azioni sleali, rendiamo questo mondo un posto peggiore”.

I gruppi politici: Una Nuova Stagione e Gaeta Comunità di Valore