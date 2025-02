Victoria dei Maneskin si fa attendere ma ne vale la pena: arriva la diva con boa e bralette cortissima

Victoria dei Maneskin si fa attendere sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2025 per arrivare al fianco dei Duran Duran, ma ne vale la pena.

La splendida chitarrista si presenta e viene da tuonare che è arrivata la diva con boa e bralette cortissima. È da far girare la testa.

Victoria si è fatta notare per la sua personalità e la sua bravura, ma è inevitabile aggiungere che è anche una bellissima ragazza. Inizialmente in molti si sono preoccupati, tastando il polso della situazione sui social network, perché temevano che non sarebbe comparsa più sul palcoscenico. Quello che appare evidente è che valeva la pena aspettare.

Durante il medley dei Duran Duran sul palcoscenico del Teatro Ariston c’era anche lei, una giovanissima artista che ha dimostrato di avere tutto per conquistare il pubblico e per rapirlo grazie alla sua personalità. Abbiamo così osservato un duetto straordinario che ha fatto vibrare le pareti del Teatro Ariston.

Il pubblico ha dimostrato di gradire molto la sua presenza sul palco tanto da condividere le immagini, scattando foto direttamente alla televisione, sui social network. Un impatto devastante e non ha sfigurato di certo nemmeno di fronte a Simon Le Bon a cui ha tenuto testa alla grande.

Victoria dei Maneskin conquista Sanremo

Victoria dei Maneskin è una delle stelle più luminose del palcoscenico musicale italiano e l’ha dimostrato ancora una volta oggi. La ragazza è salita sul palcoscenico all’improvviso per scatenarsi insieme ai Duran Duran e come è apparsa in punta di piedi è anche andata via, dimostrando di avere un altro talento e cioè quello dell’umiltà.

La ragazza è apparsa come sempre in grandissima forma e il suo look ha conquistato l’attenzione del pubblico. E siamo convinti che quanto indossato sul palcoscenico del Teatro Ariston potrebbe anche diventare molto presto di tendenza e acquistatissimo dal pubblico.

Quello che più ha colpito è stato il boa, l’accessorio anni venti composto da piume o tessuto che si posa sulle spalle e che ne esalta la forma slanciata donando anche una certa eleganza.

Le bralette sono in grado di esaltare la sua femminilità e non scappano all’occhio che con un certo interesse guarda il fisico slanciato di questa splendida ragazza. Quello che però è certo che la cosa che è passata maggiormente è il suo talento e la sua abilità a suonare la chitarra dimenandosi in mezzo a delle vere leggende della musica internazionale senza nemmeno avere un’esitazione.