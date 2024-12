Vinti 2 milioni al Gratta e Vinci, è la seconda volta nello stesso posto: qual è il bar fortunato e dove si trova

Sembra che questo bar sia veramente fortunato, scopriamo insieme dove si trova e quanto hanno vinto in totale. Cifre incredibilmente alte!

Tante volte cerchiamo, sperando di vincere, di grattare un biglietto al Gratta e Vinci e leggere la scritta bellissima, o di vedere una coppia che ci permette di cambiare la nostra vita o quantomeno di migliorarla! Ma di recente sono stati vinti ben 2 milioni di euro e sempre allo stesso bar.

Ma dove si trova e quanto è stato vinto fino ad oggi? Scopriamo tutto nel dettaglio e magari, se abitiamo vicino, che dite è il caso di farci un salto? Si potrebbe dire “tentar non nuoce”!

Il bar fortunato per i Gratta e Vinci è lui

La notizia sta facendo il giro del web e non solamente. Un uomo ha vinto ad un bar quasi 2 milioni di euro acquistando un semplice biglietto da 5 euro. Per la precisione la somma da lui vinta è pari a 1.840.000 euro. Sembrerebbe che il fortunato si un pendolare di 50 anni circa. Ma dove è avvenuta questa super vincita?

In un bar in provincia di Verona, per la precisione a San Bonifacio. Il tutto è accaduto il 26 novembre. Il titolare del bar Cristal spiega al Corriere della Sera che l’uomo acquista spesso il Gratta e Vinci “Turista per sempre” ma non lo conoscono di persona. Ha deciso poi di grattare direttamente nel bar il suo acquisto.

Una volta dato al gestore per controllare la vincita è comparsa la scritta “Complimenti, hai vinto un premio superiore ai 20 mila euro”. L’uomo ha potuto incassare subito i 300 mila euro e per i prossimi 20 anni riceverà ben 6 mila euro al mese con un bonus finale di 100 mila euro.

Ma questo bar è davvero fortunato. Alcuni anni addietro, e per la precisione nel 2019 c’era già stata una vincita da 2 milioni di euro ma in quel caso il Gratta e Vinci era “Il Miliardario Mega”. Sono stati vinti spesso anche premi da 100mila, 20mila e 5mila euro! Insomma un bar che sembra regalare molto spesso la fortuna a livello monetario.

Quindi perché non acquistare un biglietto, magari anche della Lotteria, se passiamo da questo bar! Come si suol dire provare fa sempre bene, l’importante è non esagerare come in tutte le cose. Il proprietario del bar, ovviamente, si è detto molto felice di poter regalare la fortuna a chi passa da lui!