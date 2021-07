Violazione di sigilli e abusi edilizi, sei persone denunciate

Ieri a Fondi i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di ambiente e di salvaguardia del territorio, hanno deferito in stato di libertà all’a.g. sei persone, tutte del posto tranne una, per i reati di violazione di sigilli e realizzazione di opere edilizie in assenza di autorizzazione, in concorso e continuati.

In particolare, i predetti continuavano ad eseguire lavori su di una struttura del valore di € 70000,00, nonostante fosse sottoposta a sequestro.