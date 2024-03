Nella notte tra il 09 e 10 marzo c.a. Sezze (LT), i Carabinieri della Sezione Radiomobile dipendente N.O.R., deferivano in stato di libertà un cittadino classe 76 residente a Sezze (LT) per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento.

Il predetto a seguito si sinistro stradale autonomo, durante la fase di identificazione andava in escandescenza rifiutandosi di essere sottoposto a controllo etilometrico e proferendo ai militari operanti frasi offensive e ingiuriose.

Nella circostanza dei fatti, il personale sanitario intervenuto sul posto, provvedeva a sedarlo e a trasportarlo presso il nosocomio di Latina.