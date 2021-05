In data odierna, in scauri di minturno, i carabinieri del locale comando stazione hanno tratto in arresto un 48 enne del luogo in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal tribunale ordinario di roma per i reati di violenza sessuale e furto aggravato commessi in formia (LT) e firenze tra gli anni 2014 ed il 2018.

Il prevenuto dovrà scontare per gli stessi delitti un anno ed otto mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione.