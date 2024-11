Vitamina D e magnesio: cosa rende questa combo così potente

La vitamina D e il magnesio insieme sono un vero toccasana per la salute dell’organismo: il motivo è davvero sorprendente!

Perché il nostro corpo si mantenga sempre perfettamente in salute è necessario fornirgli tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno: proteine, vitamine, sali minerali, acqua e quant’altro. In particolare, alcuni studi dimostrerebbero che l’azione combinata della vitamina D e del magnesio rappresenterebbero per il corpo una combo potentissima.

Già da soli hanno un apporto benefico per l’organismo, in particolare per le ossa, i muscoli e il sistema immunitario, ma è soprattutto insieme che diventano un vero toccasana!

In generale gli alimenti ricchi di magnesio sono le verdure a foglia verde, le noci, i semi di zucca, i legumi e i cereali integrali. I pesci grassi come salmone, sgombro e sardine, i latticini, i funghi e il tuorlo d’uovo sono invece un’ottima fonte di vitamina D. Vediamo quindi perché dovresti assumere entrambi.

Vitamina D e magnesio: se li assumi insieme sono un vero toccasana

Come abbiamo anticipato, vitamina D e magnesio insieme hanno un effetto benefico potentissimo sulla salute dell’organismo. Scopriamo subito perché. La vitamina D è una vitamina liposolubile che svolge un ruolo fondamentale nell’assorbimento del calcio ed è utile, quindi, a salvaguardare ossa e denti. Inoltre è importante per la forza muscolare, per il sistema immunitario e per contrastare l’infiammazione in generale.

Ad ogni modo, perché venga attivata, la vitamina D ha bisogno del magnesio. Senza un adeguato apporto di questo sale minerale, infatti, il corpo potrebbe far fatica ad utilizzare in modo corretto la vitamina D, con conseguenti problemi per la salute. Inoltre, il magnesio regola il calcio nel corpo, mentre la vitamina D ne facilita l’assorbimento attraverso l’intestino, senza però abbassare il magnesio.

Possiamo, quindi, dire che la vitamina D assicura che il calcio venga assorbito dal sangue, mentre il magnesio garantisce che venga depositato correttamente nelle ossa e nei denti. Basta infatti che uno dei due elementi sia carente per generare indebolimento e fragilità a queste parti del corpo e, a lungo andare, patologie come l’osteoporosi.

Ancora, vitamina D e magnesio insieme hanno il compito di mantenere forte il sistema immunitario, poiché riducono l’infiammazione e, quindi, l’insorgenza di varie malattie cardiovascolari e diabetiche e di disturbi neurodegenerativi. Questo perché, quando i due nutrienti operano insieme, l’organismo ha una buona risposta immunitaria.

Se dovessi sentirti spesso debole, stanco, affaticato e con dolore alle ossa potresti essere carente di vitamina D. Qualora dovessi notare anche frequenti crampi muscolari, spasmi, irritabilità, ansia e difficoltà a dormire potresti avere una carenza di magnesio. Meglio pertanto integrarli subito con la dieta o con degli integratori prima di andare incontro a seri problemi di salute.