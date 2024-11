Vittoria Belvedere si racconta e commuove tutti: “Malattia, radioterapia e perdita di capelli”

Oltre che talentuosa e bella, Vittoria Belvedere ha dimostrato di essere un donna molto forte: ecco come ha affrontato una grave malattia.

L’attrice, oggi cinquantaduenne, è stata a lungo considerata come una delle più dotate e affascinanti interpreti nate all’inizio degli anni ’70. Vittoria Belvedere è apparsa in diversi film, anche se è oggi ricordata soprattutto per il suo lavoro in fiction e programmi tv. Cominciò a recitare nel 1992, con un regista cult come Luciano Martino. L’anno dopo era una delle attrici della miniserie Delitti Privati, diretta da Sergio Martino, fratello di Luciano.

Il grande pubblico la ricorda come protagonista accanto a Manuela Arcuri del Festival di Sanremo del 2002 presentato da Pippo Baudo. A livello internazionale è invece conosciuta per aver interpretato Giulia nella miniserie anglo-italiana Imperium: Augustus.

Ma non tutti sanno che l’attrice ha dovuto affrontare negli anni scorsi un grave problema di salute. Raramente Vittoria Belvedere aveva parlato di questa malattia. Ma oggi, sicura di sé stessa e soddisfatta per ciò che ha ottenuto dalla vita, ha scelto di raccontarsi.

Qualche giorno fa la bella Vittoria Belvedere è stata ospite a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, e lì si è voluta aprire come mai aveva fatto prima. Si era presentata da Caterina Balivo con Debora Caprioglio e Benedicta Boccoli per presentare il loro ultimo spettacolo Donne in pericolo, ma alla fine ha commosso il pubblico parlando dei suoi trascorsi.

La malattia che ha sconvolto Vittoria Belvedere

Nel corso dell’intervista Vittoria ha raccontato la sua lunga battaglia contro il morbo di Basedow, una forma di ipertiroidismo che le ha causato gravi complicazioni di salute. Durante le riprese del film Il bambino sull’acqua nel 2005, per esempio, la tiroide le è letteralmente esplosa, causandole un gonfiore così grave da sfigurarla.

Dopo quest’evento l’attrice è stata operata d’urgenza per rimuovere la tiroide e successivamente ha dovuto sottoporsi a radioterapia, che le ha causato la perdita di capelli. Nonostante queste difficoltà, Vittoria Belvedere non solo è riuscita a sconfiggere la malattia ma ha anche continuato a lavorare e ha anche avuto un’altra figlia, Emma. Tutto ciò nonostante il fatto che i medici le avessero detto che non avrebbe potuto avere altri figli.

“Io mi sono informata“, ha raccontato commossa, “e ho saputo che nel caso di un’altra gravidanza, se avessi avuto problemi, sarei potuta guarire togliendo la tiroide. Non c’era un rischio di vita. Così sono rimasta incinta della mia terza figlia Emma, ma mentre ero sul set la tiroide mi è esplosa… il collo era gonfissimo e non si distingueva più dal viso. Mi hanno tolto la tiroide, poi ho duvuto fare radioterapia e ho perso i capelli“.