Vlahovic via a zero dalla Juventus: c’è l’annuncio ufficiale

Dusan Vlahovic via dalla Juventus a zero, è tutto vero: l’annuncio fa rabbrividire i tifosi

Cresce la tensione fra la Juventus e Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, più volte criticato dai tifosi bianconeri per le sue prestazioni (e per i clamorosi errori sotto porta delle ultime gare), si è lasciato andare a dichiarazioni che sanno di insofferenza. L’ex Fiorentina, pur non criticando apertamente società e allenatore, ha fatto capire di non sentirsi pienamente a suo agio in campo.

In un’intervista, concessa dopo la partita tra Svizzera e Serbia, Vlahovic ha in pratica detto che preferisce giocare in un sistema a due punte e che non ritiene opportuno svolgere troppi compiti difensivi: quando corre troppo, non arriva fresco in fase di finalizzazione ed è per questo che commette certi errori.

Simili dichiarazioni hanno tuttavia sollevato nuove polemiche nell’ambiente da cui da mesi si discute del futuro dell’attaccante. Vlahovic è uno dei giocatori più pagati in Italia e dovrebbe essere il campione della squadra bianconera. Ma dal momento del suo arrivo a Torino a oggi, l’ex Fiorentina non ha mai dimostrato di poter davvero spostare gli equilibri. Si pensava che dipendesse da Allegri e dal suo tipo di gioco in cui il serbo non riusciva a esprimersi al meglio.

Il rendimento non è però migliorato con Thiago Motta in panchina, mentre il club chiede da mesi al ragazzo di considerare un rinnovo di contratto a cifre più sostenibili (l’attuale accordo prevede una scadenza a giugno 2026 a circa 10 milioni l’anno, più bonus). Anche per poter spalmare il costo a bilancio attualmente troppo oneroso (35 milioni, compreso l’ammortamento).

Rinnovo lontano: anche Vlahovic punta a uscire a zero?

La situazione, sportiva e contrattuale, ha così alimentato nuove discussioni riguardo al suo futuro in squadra. La Juventus, in verità, sembra già disposta da almeno un anno a considerare offerte per Vlahovic. Peccato che dall’estero non sisno mai arrivate proposte concrete. Senza un rinnovo rapido, almeno di un anno, la Juve potrebbe anche abbassare le proprie pretese, per cederlo a gennaio o a giugno. Magari all’Arsenal, che potrebbe aver bisogno di una punta.

Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus, come abbiamo detto, scade il 30 giugno 2026. Quindi, dal prossimo anno, il serbo potrebbe entrare nel suo ultimo anno di contratto e poi liberarsi a zero. La Juve non vuole però rivivere la situazione già sperimentata con Chiesa, che è stato ceduto con sconto a fine mercato proprio per evitare un addio a zero.

Gli incontri tra Giuntoli ed entourage dell’attaccante, finora, non hanno portato a nulla di buono. C’è bisogno di una svolta, altrimenti si rischia una rottura definitiva. Vlahovic potrebbe infatti tornare attraente, sia in Italia che in Inghilterra, Germania e Spagna, come free agent.