Voglia di film d’amore? Stasera ce ne sono due: uno strappalacrime e l’altro divertente, ecco dove

Vuoi vedere qualcosa di romantico e passare una serata al miele? Ecco dove vedere due film che fanno al caso tuo e a che ora iniziano.

In questo clima natalizio siamo tutti più buoni e romantici, confessiamolo. Ci piace passare del tempo anche sul divano con la copertina vedendo un bel film natalizio. Solitamente poi hanno tutti un lieto fine e parlano di amore, che riguardi una coppia o una famiglia.

Ma noi oggi ti vogliamo consigliare due film super romantici da vedere se hai voglia di dolcezza ma senza ingrassare! Quindi prendi nota di cosa va in onda e dove a breve.

Film romantici ne abbiamo? Assolutamente si, sono ben due

Che cosa c’è di meglio di un film super romantico da vedere sul divano sorseggiando una bella tisana sotto le coperte? Nulla! Questa sera ci sono ben due film, diretti da due registi diversi che meritano di essere nominati. Poi tu dovrai scegliere quello che fa al caso tuo, ma sono veramente bellissimi tutti e due.

Sai di cosa parliamo? Di Autumn in New York che puoi vedere su Tv8, e di Prima ti sposo e poi ti rovino su Twentyseven. Ma vediamo di che cosa parlano partendo dal primo. Il file è diretto da Joan Chen e gli attori protagonisti sono Richard Gere e Winona Ryder. Lui è un uomo di 48 anni che ha un ristorante ma non si è mai legato ad una donna on modo serie.

Con Charlotte immagina una storia semplice e facile, dato che lei ha la metà dei suoi anni. Nel momento in cui lui vuole chiudere la loro relazione lei confessa che sarebbe durata ugualmente poco perché lei ha un neuroblastoma cardiaco e sta morendo. La nonna di Charlotte chiede all’uomo, anche se non felice della relazione, di non abbandonarla adesso.

Will, per la prima volta si rende conto che ama una donna veramente e cerca di trovare il modo per curarla. Grazie all’aiuto della figlia, con il quale ha un passato movimentato, trovano un chirurgo disposto a curarla ma purtroppo perde la vita. Ci sarà qualcosa di bellissimo però che lo aiuterà a superare il momento.

Il film Prima ti sposo e poi di Rovino vede come protagonisti George Clooney e Catherine Zeta-Jones. Miles Massey è un avvocato di successo specializzato in diritto matrimoniale e conosciuto per i suoi contratti prematrimoniali. I suoi clienti sono super famosi e fanno parte del Jet set di Los Angeles.

Rex Rexroth, si rivolge e Miles perché ha tradito la moglie Marilyn ma la donna ha un filmato con l’amante. Quando si vedranno in sede di mediazione, l’avvocato resta senza parole per la donna e lei non è indifferente al suo fascino. Arrivano in tribunale ed il magnate riesce a non dare il mantenimento alla donna grazie ad una testimonianza a sorpresa.

Anzi, scopre che Marilyn era una avida manipolatrice ed arrampicatrice sociale. La donna però cerca un’altro uomo con il quale sistemarsi. Si presenterà dall’avvocato con il nuovo fidanzata texano per un contratto prematrimoniale. Ovviamente l’uomo è dispiaciuto del fatto. I due si sposano ma l’uomo strappa il contratto poco dopo il si.

Ecco che l’avvocato capisce di avere una possibilità di conquistare la donna perché a breve divorzierà dal marito. I due dopo sei mesi si incontrano nuovamente a Las Vegas e cenano insieme. Da li a pochissimo si sposano firmando un contratto prematrimoniale ma anche in questo caso dopo poco viene strappato.

Purtroppo dopo poco capisce che la donna lo ha abbindolato perché il magnate che diceva di aver sposato era solamente un attore ed ecco che la donna gli porta via tutto. Ma qualcosa di incredibile sta per succedere. Che cosa? Gustiamoci il finale tutto da vedere e forse l’amore trionferà!