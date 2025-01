Voglia di una commedia romantica da godersi sul divano? Stasera ce n’è una da non perdere

Scopriamo insieme che cosa possiamo vedere in tv comodamente sul divano per rilassarci e divertirci allo stesso tempo. Un film incredibile!

In queste giornate dopo le festività appena trascorse vogliamo prenderci dei momenti tutti per noi. Ecco quindi che ci piace passare del tempo sul divano dopo cena, magari con una bella tisana ed un film da guardare che non ci faccia pensare troppo. E’ proprio quello che possiamo vedere questa sera sul piccolo schermo.

Parliamo di una commedia romantica molto interessante che ha fatto il boom al botteghino. Ma di che film si tratta e su quale canale possiamo vederlo? Scopriamo tutto nel dettaglio.

La commedia romantica che devi vedere assolutamente

In televisione ci sono molto spesso dei film che ovviamente sono passati per le sale cinematografiche ed hanno avuto un grande successo, come la commedia che possiamo vedere questa sera, alle 21.35 circa su La5. Ma di quale parliamo e quali sono gli attori protagonisti? Scopriamolo subito, anche perché il film merita veramente.

Parliamo di una commedia romantica che è uscita sul grande schermo ad ottobre del 2005, ovvero Quel mostro di suocera. Il film dura 100 minuti e nel cast ci sono grandissimi nomi come Jennifer Lopez, Jane Fona, Adama Scott, e tantissimi altri. Ma qual’è la trama? Charlie Cantilini, ovvero Jennifer Lopez, è una ragazza che vive in California e che si mantiene facendo i lavori più diversi, passa dall’istruttrice di yoga alla dog sitter ma il suo sogno è quello di diventare una fashion designer.

Incontra casualmente il dottor Kevin Field, Michale Varta. Dopo varie peripezie escono insieme e Charlie è sicura di aver trovato l’uomo perfetto! Il problema nasce quando lui le presenta la madre, Viola Fields, Jane Fonda. Una famosa giornalista che è stata sostituita sul posto di lavoro da una ragazza molto più giovane.

La donna, immediatamente, non trova simpatica la ragazza e nel momento in cui il figlio le chiede di sposarla succede di tutto. Vuole assolutamente che loro due si allontanino e si trasforma nella peggior suocera possibile. Charlie però scopre il piano e decide di reagire. Il giorno del matrimonio poi succede l’impensabile, ovvero la donna decide di mettere un abito bianco e non color pesce.

Entrerà in scena anche la nonna e le donne riusciranno a fare pace per amore del ragazzo? Possiamo solamente scoprirlo vedendo il film. Questa commedia romantica è stata girata con un budget di 44 milioni di dollari ma il film al botteghino ne ha incassati ben 154! E’ stata anche l’occasione di vedere sul grande schermo Jane Fonda dato che il suo ultimo film era del 1990, parliamo di Lettere d’amore. Quindi questa sera godetevi questa bellissima commedia romantica che vi farà rilassare e divertire al tempo stesso!