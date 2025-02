Volley, Cisterna battuta da Trento in tre set: ma domani c’è Milano

Con due partite ancora da giocare, Cisterna esce sconfitta dal match difficilissimo contro Trento, restando in corsa per i playoff che dipenderanno dalle prossime sfide, la prima della quale contro Milano

In un turno sulla carta proibitivo, l’Itas Trentino non lascia scampo al Cisterna Volley nel recupero della prima giornata di ritorno rinviato a causa degli impegni internazionali di Trento.

La squadra di coach Soli impone il proprio gioco e le sue individualità di spicco chiude la partita con un netto 3-0. Netto anche in considerazione dei parziali che dimostrano quanta poca partita ci sia stata: 25-27, 25-15, 25-19 in poco più di un’ora di gioco.

Cisterna strapazzata da Trento nel recupero

Una prestazione solida e concreta dei trentini, che fanno la differenza a muro e in attacco, con Michieletto (18 punti) e Lavia (14) sugli scudi. Tra le fila pontine si distingue Bayram, miglior realizzatore della squadra ma con soli 8 punti. Qualche spunto individuale non è bastato a ribaltare un match mai davvero in discussione.

Percentuali basse per Cisterna: 27% in attacco con cinque soli muri e senza ace. Falasca ha tentato di ruotare la squadra con qualche beneficio dopo l’ingresso di Tarumi ma le fasi di gioco condotte da Baranowicz e compagni non hanno lasciato scampo a Cisterna, schiacciata da alcuni parziali piuttosto pesanti. Paradossale il secondo set quando Cisterna è riuscita a partire bene e reggere il parziale fino al 10-10. L’accelerazione di Trento è stata impressionante e ha concesso pochissimo dando una svolta decisiva al match.,

Falasca: “Dovevamo fare meglio”

Estremamente lucida l’analisi del coach pontino Guillermo Falasca che ha riconosciuto la netta superiorità degli avversari: “L’Itas Trentino ha disputato un’ottima gara, dimostrando un’eccellente organizzazione difensiva e un servizio davvero incisivo. Oggi tuttavia ci abbiamo messo anche del nostro in senso negativo. Non siamo riusciti a esprimere la necessaria combattività per poter competere alla pari, conquistare un set o quanto meno restare in partita fino alla fine. Trento è stata superiore e ha meritato”.

Detto questo si volta pagina: “Ora ci attende la sfida contro Allianz Milano, un appuntamento importante per il quale sarà fondamentale gestire al meglio le energie e recuperare tutti i nostri valori. Ripartiremo da questa sconfitta per imparare dai nostri errori. Mancano solo due partite. E saranno entrambe decisive”.

Prossimo appuntamento: Cisterna sfida Milano

Domani alle 20.30 Cisterna gioca in casa (arbitri Ubaldo e Puecher) contro Milano una partita davvero importante. Milano non vince in trasferta dalla quinta giornata quando passò a Verona. Prima della sconfitta di Trento Cisterna aveva conquistato punti pesantissimi e quattro vittorie consecutive con Padova, Modena, Taranto e Grottazzolina recuperando due punti proprio su Milano che al momento è sesta anche se con i suoi dieci punti di vantaggio è irraggiungibile per Cisterna.

Che tuttavia ha bisogno di due vittorie per evitare di essere scalzata in volata da Modena e confermarsi al settimo posto in vista dei playoff. L’ultimo turno vedrà i pontini di nuovo in trasferta a Monza, contro il fanalino di coda Vero Volleyalle prese con una corsa disperata per evitare l’ultimo posto che porterebbe direttamente in A2.

Tutti in campo per Sebastiano: il sostegno del Cisterna Volley

Sabato prossimo il Cisterna Volley rlancerà la raccolta fondi per Sebastiano, un bambino di 8 anni che sta affrontando una neoplasia cerebrale e necessita di trattamenti specifici. Il costo elevato delle cure rappresenta un ostacolo per la famiglia, rendendo fondamentale il supporto della comunità.

La raccolta fondi è attiva su GoFundMe a questo link e servirà a coprire le spese mediche, i viaggi per le visite specialistiche e l’assistenza necessaria.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi sostenitori e il tempo per raccogliere i fondi è limitato. Ogni contributo può fare la differenza nel garantire a Sebastiano una speranza di sopravvivere. Sabato la partita di Cisterna e ei suoi tifosi avrà un significato molto importante in più.