Vuoi che le tue piastrelle della cucina siano impeccabili? Il segreto è solamente uno

I segreti per avere delle piastrelle della cucina perfettamente pulite e senza sprecare troppo tempo. Risultato incredibile e costo pari allo zero!

Sappiamo molto bene che la pulizia della cucina richiede del tempo e della fatica. Ovviamente, essendo il luogo dove cuciniamo, si accumula grasso e sporco. Ma noi oggi ti vogliamo svelare qualche piccolo segreto per fare in modo che la pulizia delle piastrelle non sia più un incubo. Ti abbiamo incuriosito vero?

Andiamo a scoprire che cosa ci occorre e come utilizzarlo. Hai praticamente già tutto in casa e non devi spendere ulteriori soldi, non male con credi? Iniziamo subito!

Piastrelle della cucina pulire in un baleno

Le piastrelle della nostra cucina, ovviamente sono soggette a macchie, sporco e alle incrostazioni. Per avere una pulizia efficace e senza fatica non serve dedicargli troppo tempo ma utilizzare i prodotti giusti e farlo periodicamente. In questo modo evitiamo che il grasso si accumuli ed il dover far fatica a rimuovere tutto.

Come prima cosa ti diciamo che è bene iniziare spazzolandole. In questo modo elimineremo le briciole eventuali o lo sporco superficiale. Successivamente possiamo utilizzare un detergente multiuso che abbiamo in casa diluito in acqua molto calda. Lasciamolo agire per qualche momento, in questo modo lo sporco si ammorbidisce.

Utilizziamo poi una spugna non abrasiva per strofinare sulle piastrelle e facciamo dei movimenti circolari. Altrimenti possiamo utilizzare un mix con aceto bianco e acqua oppure una pasta formata da bicarbonato di sodio e poca acqua. Anche in questo caso strofiniamo con delicatezza e risciacquiamo con acqua abbondante.

Asciughiamo per bene con un panno liscio per evitare la formazioni macchie di acqua. Volendo possiamo utilizzare anche il succo di limone che ha delle incredibili capacità sgrassanti che conosciamo bene. Ricordati poi di passare bene anche nelle fughe. In questo modo le tue piastrelle saranno perfette ed anche solo alla vista sembreranno perfette.

In questo caso aiutati con uno spazzolino ed una soluzione con aceto diluito in acqua. Se riuscirai a fare questa pulizia in modo periodico le tue piastrelle saranno sempre perfette. Come vedi non sono tanti passaggi l’importante come in tutte le cose è sapersi organizzare. Ovviamente non serve farlo giornalmente.

Dipende sempre da quanto cucini ma anche una o due volte al mese va bene. Se vuoi una casa splendente puoi farlo una volta alla settimana ma in modo compatibile a tutti gli altri lavori che devi svolgere. E tu sapevi che per avere delle piastrelle perfette non ci voleva così tanto?