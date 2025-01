Wanda Nara, clamoroso dietrofront: vuole tornare con Icardi, la reazione di lui

Che cosa sta succedendo in queste ultime ore per quanto riguarda la super seguita Wanda Nara? Scopriamolo subito, potremmo rimanere sorpresi.

Lei è una donna molto amata dal pubblico italiana e non solo. Abbiamo avuto anche modo di conoscerla meglio perché è stata una delle ballerine a Ballando con le Stelle. Ma che cosa sta accedendo in questo ultimo periodo alla sua vita personale? Cerchiamo di capirlo meglio insieme con delle dichiarazioni un po’ particolari.

Entriamo meglio nella questione che sta tenendo i suoi follower con il fiato sospeso. Siamo certi che anche voi siete curiosi di sapere qualcosa in più. Quindi non ci dilunghiamo oltre.

Wanda Nara che cosa succede?

Abbiamo visto che la sua storia d’amore con il padre di alcuni dei suoi figli non è andata bene. Wanda aveva quindi intrapreso una relazione con il cantante L-Gante. Hanno pubblicato stories insieme su Instagram ed avevano anche confermato la loro relazione. Purtroppo però, anche in questo caso, non c’è stato il lieto fine.

In queste ultime ore, ha riportato una notizia molto particolare una giornalista argentina, Yanina Latorre, come possiamo leggere anche su Gossipetv. La giornalista, si legge anche, che possa essere stata denunciata da Wanda Nara perché pagata da Icardi per essere screditata al grande pubblico. Stando a quanto riportato dalla donna, Wanda, dopo solamente due giorni che aveva comunicato la fine della sua relazione ha chiesto ad Icardi di tornare insieme.

Mauro ha detto di no ma con riserva. Il motivo? Sembra che questa volta Wanda abbia superato il limite, vedi la relazione con il cantante e delle chat rese pubbliche. Insomma una vera e propria serie di azioni che stupiscono. Anche perché, solamente qualche giorno addietro, Wanda aveva accusato l’uomo di averle impedito di parlare con le figlie, Francesca e Isabella.

Nelle scorse ore, Wanda, ha pubblicato delle fotografie insieme alle figlie, mentre China Suarez, nuova fiamma di Icardi, si è mostrata nella sua casa con una decorazione particolare sulla sua manicure, ovvero una M, una sorta di chiaro riferimento a Mauro. Una storia veramente complicata e con mille aspetti molto particolari.

Cosa succederà nei prossimi giorni, è veramente impossibile riuscirlo a prevedere e capire. Per il momento possiamo solamente attendere nuove dichiarazioni o pubblicazioni da parte dei diretti interessati. E voi che cosa ne pensate di come sta agendo Wanda Nara nei confronti di Mauro Icardi?