Weekend di ferragosto, grande presenza di turisti e perturbazioni temporalesche. Il resoconto delle attività della Guardia Costiera di Gaeta

In totale 6 pattuglie e 18 unità del Circondario Marittimo di Gaeta, impegnate via mare e via terra, sotto il coordinamento dei servizi predisposto anche dalla Prefettura di Latina per salvaguardare la Vita umana in mare e la Sicurezza della Navigazione a

garanzia della tutela dell’incolumità pubblica e del regolare svolgimento delle attività

ludico-diportistiche nel periodo del Ferragosto 2024, anche in considerazione del

prevedibile aumento del flusso passeggeri diretti verso l’arcipelago delle isole ponziane.

Le procedure di polizia marittima amministrativa hanno portato all’identificazione di 49 soggetti e al controllo di 35 unità da diporto e traffico mercantile, di cui 8 adibite a noleggio e locazione, infliggendo 18 sanzioni amministrative per un totale di poco circa 10.000 euro principalmente per inosservanza ai limiti di navigazione e sosta

riferiti alla distanza minima dalla costa, per irregolare esercizio delle attività di

locazione di natanti e per la mancanza dei documenti di bordo obbligatori. Sono

invece 3 i soggetti deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie per inosservanza alle

norme che regolano il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime a uso turistico-

ricreativo ovvero per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo mediante

attrezzature da spiaggia a scopo di lucro con il consequenziale sequestro di circa 450

suppellettili da spiaggia che complessivamente occupavano indebitamente spazi demaniali marittimi destinati al pubblico utilizzo per circa mq.4.500 principalmente

nella fascia costiera del Comune di Sperlonga e Formia.

Nel corso delle perturbazioni temporalesche abbattutesi sulla costa dei Comuni del

sud pontino, in particolare Sperlonga e Gaeta, le unità di soccorso della Guardia

Costiera hanno prestato assistenza a 16 persone, a bordo di 7 natanti, che sono state

colte di sorpresa dal maltempo che seppur preannunciato da vari allerta regionali si è

manifestato sul litorale fortunatamente per un periodo limitato di tempo creando in

molte persone presenti sulle spiagge e in mare particolare timore e senso di

apprensione.

Il Capo del Compartimento marittimo di Gaeta coglie l’occasione per ricordare che in

caso di reale pericolo in mare è sempre attivo, sull’intero territorio nazionale, il

numero 1530 e per il Lazio il numero NUE 112 confidando nel buon senso e

nell’attenzione della collettività per il rispetto delle regole di sicurezza balneare, della

navigazione e dell’ambiente marino e costiero.